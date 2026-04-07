Цены на физические поставки нефти достигли рекорда 1 7.04.2026, 19:39

3,706

$150 за баррель.

Нефтеперерабатывающие заводы в Европе и Азии закупают некоторые сорта сырой нефти по рекордно высокой цене — примерно $150 за баррель, что значительно выше стоимости фьючерсов, пишет Reuters.

В марте фьючерсы на эталонную марку Brent подорожали до $119,5 за баррель — максимума с 2022 года. Рекорд был установлен в 2008 году — $147,5 за баррель.

Блокада Ормузского пролива и выпадение поставок с Ближнего Востока привели к конкуренции европейских и азиатских нефтеперерабатывающих заводов за баррели нефти, которые могут быть оперативно доставлены.

Главный драйвер цен — паника, объяснил агентству нефтяной трейдер Ади Имсирович. «Когда существует реальная, физическая нехватка, люди не думают о поставках в июле, об отгрузке в июне и, соответственно, об июньских фьючерсных ценах, а о нефти прямо СЕЙЧАС», — добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com