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Цены на физические поставки нефти достигли рекорда

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  • 7.04.2026, 19:39
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Цены на физические поставки нефти достигли рекорда

$150 за баррель.

Нефтеперерабатывающие заводы в Европе и Азии закупают некоторые сорта сырой нефти по рекордно высокой цене — примерно $150 за баррель, что значительно выше стоимости фьючерсов, пишет Reuters.

В марте фьючерсы на эталонную марку Brent подорожали до $119,5 за баррель — максимума с 2022 года. Рекорд был установлен в 2008 году — $147,5 за баррель.

Блокада Ормузского пролива и выпадение поставок с Ближнего Востока привели к конкуренции европейских и азиатских нефтеперерабатывающих заводов за баррели нефти, которые могут быть оперативно доставлены.

Главный драйвер цен — паника, объяснил агентству нефтяной трейдер Ади Имсирович. «Когда существует реальная, физическая нехватка, люди не думают о поставках в июле, об отгрузке в июне и, соответственно, об июньских фьючерсных ценах, а о нефти прямо СЕЙЧАС», — добавил он.

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