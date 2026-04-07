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Стало известно, когда в Минске стартует сезон аттракционов

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  • 7.04.2026, 19:50
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Стало известно, когда в Минске стартует сезон аттракционов

Уже в этом месяце.

В столице 24 апреля начнут работу аттракционы. Об этом агентству «Минск-Новости» рассказал заместитель генерального директора — главный инженер «Минскзеленстроя» Руслан Косевич.

Всего в столице насчитывается около 60 аттракционов в четырех парках. Их расконсервация ведется с начала марта. В этом году появятся и новые развлечения: «Пожарная команда», «Розовый слон» и 5D-кинотеатр StereoLife Rifter ждут гостей в парке им. М. Горького, а «Микс» — в парке им. Челюскинцев. В последнем, однако, не обошлось без потерь: на заслуженный покой ушли колесо обозрения и «Ладья».

Также развивается и парк им. Уго Чавеса. Там упор сделан на активный отдых: в планах создать площадки для пляжного волейбола, футбола и катания на скейтбордах, а также коробку с синтетическим льдом.

Планируется масштабная реконструкция парка им. Челюскинцев. Вместо разноплановых точек вдоль центральных аллей появятся унифицированные кафе и торговые павильоны. Типовые конструкции будут выполнены в одной стилистике с теми, которые установлены в парке им. М. Горького. Еще будут обновлены детская площадка, освещение, кассовые павильоны.

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