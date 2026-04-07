России грозит закрытие 40% магазинов одежды 5 7.04.2026, 19:56

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Ситуация критическая.

Замедление экономики, дорогие кредиты, повышение налогов и переход потребителей в режим экономии поставили на грань выживания тысячи магазинов одежды по всей России.

В течение 2026 года в стране могут закрыться до 40% торгующих одеждой розничных точек, сообщили Shopper’s участники ритейл-рынка. По их словам, на рынок давят падение спроса, растущие расходы на аренду, новые налоги и конкуренция с маркетплейсами.

«В прошлом году-ритейлеры понимали, что начался кризис, но не осознавали его глубины, — рассказывает основатель универмагов одежды Slava Concept Александр Перемятов. — (Теперь) ситуация усугубилась <…>. Из-за сокращения потребления больше становится убыточных магазинов, ресурсов поддерживать их больше нет».

Один из крупнейших в России ритейлеров одежды и обуви O’STIN в прошлом году закрыл 62 магазина и сократил 15% сотрудников, сеть Gloria Jeans запланировала закрытие 150 магазинов в этом году, Finn Flare принял решение оставить магазины только в Москве и Санкт-Петербурге, а сеть Concept Group (бренды Concept Club, Acoola и Infinity Lingerie) ликвидровала половину торговых точек. Из зарубежных ритейлеров закрыли все магазины турецкие Les Benjamins, Karaca Home и казахский Gaissina. Площадь, занимаемая магазинами одежды в ТЦ, за год сократилась на 15%, согласно подсчету Союза торговых центров.

Ситуация критическая для слабых игроков, для крупных сетей — она «болезненная», хотя и не катастрофическая», констатирует основатель консалтинговой компании Fashion Advisers Мария Герасименко: рынок «переходит от модели роста» к «модели выживания», и останутся сильнейшие.

В прошлом году в России закрылись 28 модных брендов, 23 из которых — российские, говорит региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. По итогам первого квартала 2026 года впервые за долгие годы в страну не пришел ни один новый бренд одежды.

Продажи вещей падают из-за экономии россиян, которые стали реже обновлять гардероб, чаще выбирают более универсальные модели и в целом осторожнее относятся к необязательным покупкам, отмечала гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. По данным «Платформы ОФД», покупки одежды, обуви и аксессуаров в прошлом году сократились на 11%, а посещаемость магазинов одежды в ТЦ упала на 6%.

Из примерно тысячи торговых центров в России 80% столкнулись с падением оборота, а каждый пятый зафиксировал обвал более чем на 20%. «2025 год для сектора торговли прошел непросто: активное замедление спроса, режим экономии, переориентация покупателей на дискаунтеры, высокая ключевая ставка и рост издержек заметно давили на отрасль», — отмечает аналитик ПСБ Лаура Кузнецова.

Рост оборота розницы замедляется, обращает внимание она: в прошлом году он составил 2,6% — втрое меньше, чем в 2024-м (7,7%), а в начале 2026-го фактически остановился: 0,7% год к году, по данным Росстата. «У нас полноценный кризис», который наметился еще в 2025 году и, скорее всего, продлится и в 2026-м, отмечает партнер исследовательской компании Data Insight Федор Вирин: «У потребителей нет кредитов, и не растет зарплата. Растет доля продуктов питания в кошельке, и падает доля всех остальных».

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