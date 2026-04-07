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Католический священник из Вилейщины встретил Пасху за решеткой

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  • 7.04.2026, 20:05
  • 5,286
Католический священник из Вилейщины встретил Пасху за решеткой

Что о нем известно?

Страстную неделю и саму Пасху провел в заключении настоятель прихода в Ольковичах Вилейского района ксёндз Анатолий Парахневич. Как узнали верующие, священника, задержанного в середине марта, на свободу пока так и не отпустили. Издание Katolik.life собрало то, что о нём известно.

Уже более двух недель ксёндз находится за решеткой, при этом неизвестно, за что его задержали и в чем обвиняют. Официальных сообщений Костела на этот счет не появилось. В среде священников верующим ничего не отвечают о судьбе своего собрата, некоторые отмечают, что действительно никакой информации о настоятеле в Ольковичах нет. Возможно, что-то известно епископам, но они не делятся этими сведениями.

Ксёндзу Анатолию Парахневичу 65 лет. У него нет родных и близких, поэтому что-то узнать о нем не у кого, кроме тех же епископов. В Ольковичах священник служит с 2007 года, до этого служил в Ракове и Заславле, а обучался в польском Белостоке. В прошлом году он отметил 30‑летие священнического рукоположения — как и архиепископ Юзеф Станевский.

Ксёндз Анатолий в Ольковичах создал небольшой музей при костеле. Здесь он хранил вышитые шелком орнаты XVIII века, украшенные родовыми слуцкими поясами, уникальную коллекцию белорусских ручников, старинные книги.

В местной районной газете священника называли «пастырем душ человеческих, историком и собирателем старины», отмечали его умение украшать алтарь и весь храм неповторимыми цветочными композициями. Цветы он выращивал в собственном саду, также имел свою пасеку, готовил пироги и торты.

Приход в Ольковичах совсем маленький, и там, насколько известно верующим, никакой информации о настоятеле также не имеют. Удалось узнать только то, что костел был закрыт некоторое время после обыска, но потом ключи вернули — теперь служить в приход приезжает другой ксёндз. Дом настоятеля по-прежнему остается закрытым.

Верующие предполагают, что священника содержат в СИЗО КГБ. Если это действительно так, то его могут обвинять в «измене государству» или других уголовных преступлениях против государства. Но точных сведений на этот счет пока нет.

Очередное задержание католического священника в Беларуси произошло буквально через четыре месяца после освобождения при посредничестве Ватикана двух до сих пор заключенных священников — ксендза Генриха Околотовича и отца Анджея Юхневича. Они по-прежнему находятся в Риме, не могут вернуться в Беларусь и участвовать в публичной деятельности.

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