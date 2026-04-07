Россия и Китай заблокировали проект резолюции ООН по Ормузскому проливу 9 7.04.2026, 20:07

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Резолюцию подготовил Бахрейн.

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию, предусматривающую применение силы против Ирана для разблокировки Ормузского пролива. Россия и Китай наложили вето, передает Bloomberg. За принятие резолюции проголосовали 11 членов Совбеза, еще два воздержались.

Резолюцию подготовил Бахрейн. Документ предусматривает право международных сил использовать «все необходимые средства» для обеспечения свободного судоходства в проливе. 3 апреля Россия, Китай и Франция уже блокировали проект резолюции. Страны выступили против формулировок, разрешающих силовые меры.

Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и газа из стран Персидского залива. После начала военной операции США и Израиля 28 февраля Иран фактически заблокировал судоходство в проливе. Позже Тегеран разрешил проход по маршруту дружественным странам, включая Россию, Китай и Индию. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану последствиями в случае отказа заключить сделку и разблокировать Ормузский пролив.

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