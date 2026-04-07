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Нацбанк выпустит новую монету

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  • 7.04.2026, 20:12
  • 3,982
Нацбанк выпустит новую монету

Она посвящена заводу.

Национальный банк Беларуси решил порадовать коллекционеров. Как сообщили в пресс-службе финансового учреждения, совсем скоро появятся еще две уникальные монеты номиналом 20 и 1.

«Охоту» за ними можно начинать с 22 апреля.

Вот что по этому поводу рассказали в самом банке:

«Нацбанк выпускает в обращение монеты «Мінскі трактарны завод. 80 гадоў» – первые памятные монеты, отчеканенные на гомельском «Кристалле».

Известны и некоторые детали. Так, на аверсе изображен герб Беларуси и указан номинал. На реверсе – трактор и надписи «80 BELARUS 1946–2026» и «МІНСКІ ТРАКТАРНЫ ЗАВОД».

Напомним, коллекционные монеты – законное платежное средство, они обязательны к приему при любых платежах.

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