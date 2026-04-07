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Трамп разозлился на Карлсона из-за критики войны в Иране

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  • 7.04.2026, 22:01
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Трамп разозлился на Карлсона из-за критики войны в Иране
Такер Карлсон

Влиятельный журналист много лет был союзником президента США.

В США влиятельный блогер и подкастер Такер Карлсон призвал американских чиновников противостоять любой возможной попытке Трампа отдать приказ о массированных ударах, которые приведут к гибели мирных жителей в Иране.

Об этом 7 апреля сообщила американская газета The Wall Street Journal.

«Сейчас настало время сказать «нет», «абсолютно нет», и сказать это прямо президенту: «нет». Чиновники должны сказать президенту, чтобы он «сам разгадал коды на «футболе»», — сказал Карлсон, имея в виду «черный чемодан» с кодами запуск ракет.

Немногим ранее в своем подкасте Карлсон также назвал недавние нецензурные заявления Трампа об открытии «е**ного» Ормузского пролива «злом» и сказал, что они «являются издевательством над христианством и исламом».

В ответ президент Трамп в комментарии журналистке издания New York Post Кейтлин Дорнбос ответил, что Карлсон — «человек с низким IQ».

«Такер — человек с низким IQ, который абсолютно не имеет представления о том, что происходит. Он постоянно мне звонит, но я не отвечаю на его звонки. Я с ним не общаюсь. Мне нравится общаться с умными людьми, а не с дураками», — сказал глава Белого дома.

Кроме того, как пишет WSJ, ультраправый конспиролог Алекс Джонс, консервативная публицистка Кэндис Оуэнс и бывшая конгресвумен Марджори Тейлор Грин (республиканка из штата Джорджия), много лет бывшая преданной союзницей Трампа, а теперь ставшая его ярым критиком, также выступили против заявлений президента США.

Более того, Грин призвала к отстранению Трампа и сослалась при этом на 25-ю поправку, которая может быть инициирована вице-президентом США и большинством членов правительства — если они сочтут, что глава государства неспособен исполнять свои полномочия и обязанности.

«25-Я ПОПРАВКА!!! На Америку не сбросили ни одной бомбы. Мы не можем уничтожить целую цивилизацию», — написала экс-конгресвумен.

Такер Карлсон много лет был союзником Трампа. Он выступал на Национальном съезде Республиканской партии и поддержал Трампа во время предвыборной кампании 2024 года.

Ранее Карлсон неоднократно распространял неправду и российскую пропаганду об Украине. Он покинул телеканал Fox News в апреле 2023 года, после чего запустил в соцсети X собственное шоу.

В феврале 2024 года Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина. После этого он предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому пообщаться в таком же формате и заявил, что якобы согласовал интервью. Но пресс-секретарь президента Сергей Никифоров опроверг заявления Карлсона.

В феврале 2025-го Карлсон назвал Зеленского «диктатором» и заявил, что украинцы тратят «его деньги».

17 июня президент Трамп публично поссорился с Карлсоном. Причиной конфликта стала позиция относительно войны Израиля и Ирана. В частности, Трамп назвал Карлсона сумасшедшим.

«Объясните чокнутому Карлсону, что Иран не может иметь ядерного оружия», — писал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

В декабре 2025-го блогер провел интервью с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

2 марта 2026 года газета The New York Times сообщала, что Карлсон был едва ли не единственным из близких союзников Трампа, который выступал против американской военной операции в Иране. Более того, по данным издания, он трижды встречался с Трампом в Белом доме — чтобы отговорить от нее.

6 марта глава Белого дома заявил в интервью телеканалу ABC News Джонатану Карлу заявил, что Карлсон больше не относится к его политическому движению MAGA (Make America Great Again) — из-за разногласий по поводу военной операции в Иране.

«Такер сбился с пути. Я знал об этом уже давно, он не поддерживает MAGA. MAGA спасает нашу страну. MAGA делает нашу страну снова великой. MAGA — это „Америка прежде всего“, а Такер не имеет к этому никакого отношения. И Такер недостаточно умен, чтобы это понять», — подытожил президент США.

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