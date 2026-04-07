Суперкомпьютер оценил шансы четвертьфиналистов Лиги чемпионов 2 7.04.2026, 22:05

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Первые матчи пройдут 7–8 апреля.

Суперкомпьютер аналитической компании Opta назвал претендентов на победу в первых матчах четвертьфинала Лиги чемпионов сезона 2025/26.

По прогнозам суперкомпьютера, шансы немецкой «Баварии» выиграть у «Реала» в первом раунде составляют 42,7%. У мадридского клуба этот показатель — 33,2%.

В паре «Арсенал» — «Спортинг» суперкомпьютер отдает предпочтение английскому клубу: его шансы оцениваются в 53,1%. Вероятность успеха для «Спортинга» — 22,5%.

Также Opta называет «Барселону» фаворитом в первом матче против «Атлетико» (59,2% против 20,9%). У «Пари Сен-Жермен» — «Ливерпуль» суперкомпьютер ожидает победы ПСЖ (53,2%). Вероятность победы «Ливерпуля» оценивается в 24,3%.

Первые матчи пройдут 7–8 апреля, ответные запланированы на 14–15 апреля. Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.

Действующим чемпионом турнира является ПСЖ. В прошлом году французский клуб в финале одержал крупную победу над итальянским «Интером» со счетом 5:0.

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