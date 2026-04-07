Украинские военные присоединились к консультациям по Ормузскому проливу
- 7.04.2026, 22:54
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Опыт защиты в Черном море теперь используют для консультаций по стратегической артерии.
Украинские военные присоединились к консультациям по дальнейшей работе Ормузского пролива.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
По словам Зеленского, украинские военные участвуют в обсуждении того, как дальше будет функционировать Ормузский пролив. Он подчеркнул, что безопасное мореплавание является глобальной ценностью, и Украина имеет соответствующий опыт защиты в Черном море.
«Нужно, чтобы все в мире это также ценили», - отметил президент Украины.
Зеленский также рассказал, что Украина работает над поставками с европейскими партнерами и странами Ближнего Востока. Это, в частности, часть нового сотрудничества: Украина экспортирует безопасность и получает необходимое для внутренней уверенности и энергетической безопасности.
Он отметил, что страны Ближнего Востока, которые сейчас находятся в войне, нуждались в срочной экспертизе и реагировании.
«Украинская экспертиза сработала, все это признают. Как результат - есть долговременные договоренности о сотрудничестве в сфере безопасности», - подчеркнул президент.
Следующие недели, по словам Зеленского, будут посвящены работе с европейскими партнерами: совместным производствам, модернизации обороны, программам финансирования и координации действий по безопасности.
Также есть соответствующий запрос от стран Азии, и президент поручил оперативно его проработать.
Главное, отметил он, - постоянно обеспечивать Украине реальные возможности для защиты.