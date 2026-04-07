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На Брестчине тушили разбушевавшийся пожар у храма

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  • 7.04.2026, 23:31
  • 3,972
На Брестчине тушили разбушевавшийся пожар у храма

Пламя угрожало 400-летнему костелу.

В Ружанах на Брестчине 7 апреля произошел пожар у костела. Там загорелся объемный штабель дров — видео борьбы с большим пламенем опубликовало МЧС.

Пожар штабеля дров произошел в горпоселке Ружаны Пружанского района. Судя по видео, там разгорелось большое пламя.

«На момент прибытия к месту вызова подразделений МЧС горели дрова на территории котельной, возникла угроза распространения огня на близлежащие строения, в том числе расположенный неподалеку костел», — сообщили в МЧС.

В итоге спасатели «оперативно остановили распространение огня и ликвидировали пожар» с использованием шести машин.

Никто не пострадал. Причина случившегося устанавливается.

Ружанский костел Святой Троицы — памятник архитектуры, построенный в 1615—1617 годах. Историко-культурная ценность Беларуси.

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