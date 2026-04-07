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Пакистан обратился к Трампу за пять часов до истечения дедлайна Ирану

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  • 7.04.2026, 23:16
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Пакистан обратился к Трампу за пять часов до истечения дедлайна Ирану

Премьер Пакистана выразил надежду на дипломатическое урегулирование конфликта.

Пакистан просит президента США Дональда Трампа продлить срок ультиматума для Ирана на две недели, а Тегеран на этот период должен открыть Ормузский пролив в качестве жеста доброй воли. Об этом заявил в X пакистанский премьер Шехбаз Шариф.

«Мы также настоятельно призываем все воюющие стороны соблюдать режим прекращения огня повсюду в течение двух недель, чтобы позволить добиться дипломатией окончательного завершения войны», — написал Шариф.

Трамп ранее установил дедлайн для Ирана, требуя открыть пролив и объявить перемирие, до 20:00 7 апреля по вашингтонскому времени (03:00 по Минску следующего дня). В обратном случае, предупредил американский лидер, будет нанесен мощный удар по энергетике и мостам в Иране. «Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродить. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и будет», — написал он.

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