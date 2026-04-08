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FT: США потратили на войну с Ираном около $30 млрд

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  • 8.04.2026, 1:06
  • 2,906
FT: США потратили на войну с Ираном около $30 млрд

Также известно о гибели 13 военнослужащих США и более 300 раненых.

По подсчетам экспертов, которые приводит Financial Times, расходы США на войну с Ираном составили около $30 млрд. Как сообщила изданию старшая научная сотрудница Американского института предпринимательства (AEI) Элейн Маккаскер, стоимость военной кампании против Ирана с 28 февраля составила от $22,3 млрд до $31 млрд. По официальным данным также известно о гибели 13 военнослужащих США и более 300 раненых.

Говоря о материальных затратах, эксперты отмечают, что общие цифры включают в себя от $2 до $3,6 млрд на замену и ремонт оборудования и военной техники. Наиболее дорогостоящими оказались работы по ремонту авианосца «Джеральд Форд» после пожара и исправление поврежденной иранскими БПЛА системы раннего ракетного предупреждения в Катаре. Расходов потребовала замена самолета дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry (около $700 млн), который был сильно поврежден от удара по авиабазе ВВС США в Саудовской Аравии, а также ремонт двух наземных РЛС в Иордании и Катаре ($485 млн).

Стоимость сбитого 3 апреля над территорией Ирана истребителя-бомбардировщика F-15 Eagle составляет около $100 млн. Американский пилот позже был спасен во время наземной операции спецназа Delta Force сухопутных войск США и SEAL («Морские котики») ВМС США.. Иран сообщил об уничтожении более десяти разведывательно-ударных БПЛА MQ-9 Reaper, каждый из которых стоит около $16 млн.

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