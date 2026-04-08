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Возможен ли ядерный удар по Ирану?

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  • 8.04.2026, 3:13
  • 9,906
Возможен ли ядерный удар по Ирану?

Белый дом ответил.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп — единственный человек, который будет принимать решения о возможных действиях против Ирана.

Таким образом она прокомментировала сообщение о том, что США могут нанести ядерный удар по Тегерану, пишет AFP.

Президент США выдвинул Ирану ультиматум относительно открытия Ормузского пролива. В случае невыполнения требований он пригрозил масштабными ударами по инфраструктуре страны, в частности по мостам и электростанциям.

«Только президент знает, как обстоят дела и что он будет делать», — подчеркнула Левитт.

Также она сообщила, что у Ирана есть ограниченное время для принятия решения о возможном компромиссе с США.

После заявлений американской стороны Иран приостановил переговоры с США. Об этом был проинформирован Пакистан, выступающий посредником в переговорах.

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