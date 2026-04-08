Возможен ли ядерный удар по Ирану?10
- 8.04.2026, 3:13
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Белый дом ответил.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп — единственный человек, который будет принимать решения о возможных действиях против Ирана.
Таким образом она прокомментировала сообщение о том, что США могут нанести ядерный удар по Тегерану, пишет AFP.
Президент США выдвинул Ирану ультиматум относительно открытия Ормузского пролива. В случае невыполнения требований он пригрозил масштабными ударами по инфраструктуре страны, в частности по мостам и электростанциям.
«Только президент знает, как обстоят дела и что он будет делать», — подчеркнула Левитт.
Также она сообщила, что у Ирана есть ограниченное время для принятия решения о возможном компромиссе с США.
После заявлений американской стороны Иран приостановил переговоры с США. Об этом был проинформирован Пакистан, выступающий посредником в переговорах.