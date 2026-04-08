В Брянской области белоруса осудили за помощь украинцу в незаконном въезде в РФ 5 8.04.2026, 4:36

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Обвиняемый получил один год лишения свободы.

Красногорский районный суд Брянской области вынес приговор гражданину Беларуси, который помог гражданину Украины незаконно въехать в Россию. Обвиняемый получил один год лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

Фигурантов задержали сотрудники пограничного управления ФСБ по Брянской области. Суд установил, что белорус помогал пересечь границу «из корыстных побуждений». Судьба гражданина Украины после задержания не уточняется.

Белоруса признали виновным по статье об организации незаконного въезда иностранного гражданина. Осужденный будет отбывать наказание в колонии-поселении. Ему назначили более мягкое наказание, чем предусмотрено по статье, указано в пресс-релизе.

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