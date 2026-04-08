Трамп объявил о двухнедельном перемирии между США и Ираном 51 8.04.2026, 7:32

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Тегеран согласился открыть Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить бомбардировки Ирана на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива.

Об этом он заявил в ночь на среду, 8 апреля, в соцсети Truth Social.

«На основании разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром, во время которых они попросили меня приостановить нападение разрушительной силы, которая должна быть направлена сегодня ночью на Иран, и при условии, что Исламская Республика Иран согласится на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива, я соглашаюсь приостановить бомбардировки и атаку на Иран на срок в две недели», — написал президент США.

Он подчеркнул, что договоренность предусматривает двустороннее прекращение огня. По словам Трампа, США уже «достигли и превысили все военные цели», а также «значительно продвинулись в достижении окончательного соглашения по долговременному миру с Ираном и миру на Ближнем Востоке».

«Мы получили от Ирана предложение из 10 пунктов и считаем его пригодной основой для переговоров. Почти все ключевые вопросы предыдущих споров между Соединенными Штатами и Ираном уже согласованы, но двухнедельный период позволит окончательно завершить и заключить соглашение», — отметил американский президент.

Ранее премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф обратился к Трампу с просьбой продлить дедлайн для сделки с Ираном еще на две недели.

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