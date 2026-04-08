закрыть
14 июля 2026, вторник, 7:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп объявил о двухнедельном перемирии между США и Ираном

51
  • 8.04.2026, 7:32
  • 21,254
Трамп объявил о двухнедельном перемирии между США и Ираном

Тегеран согласился открыть Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить бомбардировки Ирана на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива.

Об этом он заявил в ночь на среду, 8 апреля, в соцсети Truth Social.

«На основании разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром, во время которых они попросили меня приостановить нападение разрушительной силы, которая должна быть направлена сегодня ночью на Иран, и при условии, что Исламская Республика Иран согласится на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива, я соглашаюсь приостановить бомбардировки и атаку на Иран на срок в две недели», — написал президент США.

Он подчеркнул, что договоренность предусматривает двустороннее прекращение огня. По словам Трампа, США уже «достигли и превысили все военные цели», а также «значительно продвинулись в достижении окончательного соглашения по долговременному миру с Ираном и миру на Ближнем Востоке».

«Мы получили от Ирана предложение из 10 пунктов и считаем его пригодной основой для переговоров. Почти все ключевые вопросы предыдущих споров между Соединенными Штатами и Ираном уже согласованы, но двухнедельный период позволит окончательно завершить и заключить соглашение», — отметил американский президент.

Ранее премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф обратился к Трампу с просьбой продлить дедлайн для сделки с Ираном еще на две недели.

Написать комментарий 51

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко
Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли