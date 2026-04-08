Z-пропагандисты готовят россиян к «тяжелым событиям» 6 8.04.2026, 7:39

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Российская пропаганда запаниковала.

Украинский журналист Денис Казанский проанализировал последние тревожные заявления российских военных блогеров и Z-пропагандистов, что уже стали своего рода традицией. Автор указал на явный рост паники среди россиян из-за успешных ударов ВСУ по тыловой инфраструктуре РФ, пишет «Диалог».

Один из пропагандистов уже прямо признает: атаки украинских дронов по портам и различным промышленным объектам наносят существенный экономический ущерб и делают почти невозможной торговую логистику. Даже лояльные Кремлю блогеры признают, что такие удары приводят к многомиллионным потерям российского бюджета.

Российские блогеры также отмечают, что Украина значительно нарастила производство дронов и технологический уровень беспилотников. Современные БПЛА способны действовать на десятки километров вглубь — вплоть до 40–60 км, обходить системы обнаружения и буквально выжигать тыловые локации.

Z-пропагандисты открыто признают неспособность российской ПВО эффективно противостоять таким атакам и прогнозируют крайне тяжелое для армии РФ лето.

«На самом деле, я вас всех хочу подготовить к тяжелым событиям 2026 года. Да, безусловно, мы будем наступать (…) Тем не менее людей, которые живут в тылу, я хочу подготовить к сложному лету 2026 года, потому что противник к этому очень серьезно подготовился», — сказал блогер Юрий Подоляка.

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