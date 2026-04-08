закрыть
14 июля 2026, вторник, 7:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Z-пропагандисты готовят россиян к «тяжелым событиям»

6
  • 8.04.2026, 7:39
  • 14,870
Z-пропагандисты готовят россиян к «тяжелым событиям»

Российская пропаганда запаниковала.

Украинский журналист Денис Казанский проанализировал последние тревожные заявления российских военных блогеров и Z-пропагандистов, что уже стали своего рода традицией. Автор указал на явный рост паники среди россиян из-за успешных ударов ВСУ по тыловой инфраструктуре РФ, пишет «Диалог».

Один из пропагандистов уже прямо признает: атаки украинских дронов по портам и различным промышленным объектам наносят существенный экономический ущерб и делают почти невозможной торговую логистику. Даже лояльные Кремлю блогеры признают, что такие удары приводят к многомиллионным потерям российского бюджета.

Российские блогеры также отмечают, что Украина значительно нарастила производство дронов и технологический уровень беспилотников. Современные БПЛА способны действовать на десятки километров вглубь — вплоть до 40–60 км, обходить системы обнаружения и буквально выжигать тыловые локации.

Z-пропагандисты открыто признают неспособность российской ПВО эффективно противостоять таким атакам и прогнозируют крайне тяжелое для армии РФ лето.

«На самом деле, я вас всех хочу подготовить к тяжелым событиям 2026 года. Да, безусловно, мы будем наступать (…) Тем не менее людей, которые живут в тылу, я хочу подготовить к сложному лету 2026 года, потому что противник к этому очень серьезно подготовился», — сказал блогер Юрий Подоляка.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко
Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли