Z-пропагандисты готовят россиян к «тяжелым событиям»6
- 8.04.2026, 7:39
- 14,870
Российская пропаганда запаниковала.
Украинский журналист Денис Казанский проанализировал последние тревожные заявления российских военных блогеров и Z-пропагандистов, что уже стали своего рода традицией. Автор указал на явный рост паники среди россиян из-за успешных ударов ВСУ по тыловой инфраструктуре РФ, пишет «Диалог».
Один из пропагандистов уже прямо признает: атаки украинских дронов по портам и различным промышленным объектам наносят существенный экономический ущерб и делают почти невозможной торговую логистику. Даже лояльные Кремлю блогеры признают, что такие удары приводят к многомиллионным потерям российского бюджета.
Российские блогеры также отмечают, что Украина значительно нарастила производство дронов и технологический уровень беспилотников. Современные БПЛА способны действовать на десятки километров вглубь — вплоть до 40–60 км, обходить системы обнаружения и буквально выжигать тыловые локации.
Z-пропагандисты открыто признают неспособность российской ПВО эффективно противостоять таким атакам и прогнозируют крайне тяжелое для армии РФ лето.
«На самом деле, я вас всех хочу подготовить к тяжелым событиям 2026 года. Да, безусловно, мы будем наступать (…) Тем не менее людей, которые живут в тылу, я хочу подготовить к сложному лету 2026 года, потому что противник к этому очень серьезно подготовился», — сказал блогер Юрий Подоляка.