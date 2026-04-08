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Цены на нефть рухнули ниже $100 за баррель

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  • 8.04.2026, 7:46
  • 12,828
Цены на нефть рухнули ниже $100 за баррель

Рынок отреагировал на новости о деэскалации на Ближнем Востоке.

Мировой энергетический рынок отреагировал на новости о деэскалации на Ближнем Востоке рекордным обвалом: в среду, 8 апреля, цены на нефть рухнули более чем на 13–14%, опустившись значительно ниже отметки $100 за баррель, пишет Reuters.

Так, цена на нефть марки Brent упала на $14,84, или на 13,6%, до $94,43 за баррель, а стоимость WTI снизилась на 14,3%, до $96,82 за баррель.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился прекратить бомбардировки Ирана сроком на две недели в обмен на открытие Ормузского пролива.

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