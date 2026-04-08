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Мастер-класс по глупости от Лукашенко

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  • 8.04.2026, 18:53
  • 34,062
Мастер-класс по глупости от Лукашенко

Как угрохать бюджетные деньги и получить на выходе очередную государственную присоску.

Лукашенко во вторник разведывал научный потенциал Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Заметка государственного агентства БЕЛТА по этому поводу озаглавлена так: «Что дальше будем делать?» Лукашенко начал посещение БНБК с вопроса на перспективу».

Если вы вдруг подумали, что правитель восхитился многогранной работой БНБК и решил узнать о дальнейших перспективах корпорации, то нет. Сами судите, насколько тут попахивает перспективностью, пишет «Салiдарнасць».

Вопрошая «что дальше будем делать?», Лукашенко напомнил, что для БНБК было сделано «все и даже больше», но «результатов, к сожалению, нет».

— Хотя зарплату получаете исправно — почти на 16% выше среднеобластного уровня, — уточнил он.

И перечислил все «плюшки» от государства, которые получила БНБК:

— Это и преференции по уплате налогов, и гарантии правительства по кредитам, и особый порядок отражения курсовых разниц. В уставный фонд предприятия внесли бюджетные средства в размере 226 миллионов рублей. Только льготных правительственных кредитов Китайской Народной Республики привлекли порядка 600 миллионов долларов.

А что в результате? Очередная государственная присоска. Неожиданно, да?

— Лимит поддержки данного предприятия за счет бюджета давно исчерпан, — констатировал Лукашенко.

Вот тут-то и возникает тот самый вопрос от главного планировщика страны: «Что дальше будем делать?»

Но тут особо придумывать ничего не надо. Все тропы давно проторены и планы по пунктам расписаны. Вбухать кучу бюджетных денег во что-то глобальное, назначить на руководящие должности приближенных и плохо разбирающихся в этой сфере людей (кстати, БНБК возглавляет Даниил Урицкий — сменивший имя и фамилию и гражданство беглый экс-премьер Кыргызстана Данияр Усенов), ну и приказать новообразованному франкенштейну «жэсточайшэ» развиваться.

И так по кругу 30 лет.

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