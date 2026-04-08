Китай надавил на Иран

Китай надавил на Иран1
- 8.04.2026, 8:18
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Пекин добивался перемирия.
Китайские чиновники пытались повлиять на Иран, чтобы тот согласился на переговоры и прекращение огня с США.
Об этом в среду, 8 апреля, сообщили в Associated Press, ссылаясь на двух чиновников на условиях анонимности.
По их словам, китайские представители поддерживали связь с иранскими чиновниками и поощряли Тегеран искать возможность договориться о прекращении боевых действий в процессе переговоров.
Пекин преимущественно действовал через посредников, в частности Пакистан, Турцию и Египет, пытаясь использовать свое влияние, сообщил один из чиновников.
Министерство иностранных дел Китая пока не предоставило ответа на запрос о комментарии.