Китай надавил на Иран 1 8.04.2026, 8:18

7,568

Пекин добивался перемирия.

Китайские чиновники пытались повлиять на Иран, чтобы тот согласился на переговоры и прекращение огня с США.

Об этом в среду, 8 апреля, сообщили в Associated Press, ссылаясь на двух чиновников на условиях анонимности.

По их словам, китайские представители поддерживали связь с иранскими чиновниками и поощряли Тегеран искать возможность договориться о прекращении боевых действий в процессе переговоров.

Пекин преимущественно действовал через посредников, в частности Пакистан, Турцию и Египет, пытаясь использовать свое влияние, сообщил один из чиновников.

Министерство иностранных дел Китая пока не предоставило ответа на запрос о комментарии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com