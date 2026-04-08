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Полное фиаско «Роскосмоса»

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  • Александр Невзоров
  • 8.04.2026, 8:33
  • 8,128
Полное фиаско «Роскосмоса»
Александр Невзоров

Ныне Россия — полный космический импотент.

Практический, а особенно пилотируемый «космос» — это пока что милая, но забава. Тем не менее именно она на данный момент является главным индикатором развития государств.

Страны, как кокетки бриллиантами, хвастаются сложностью и великолепием своих космических миссий. И индусы, и китайцы, и японцы щеголяют мягкими посадками на Луну, «Хабблами», «Чандрами» и марсоходами.

Россия же только шипит из-под своей православной коряги. В «космическом» смысле этого слова её просто не существует. Бесконечная паразитация на Белке, Стрелке, Гагарине и других артефактах 65-летней давности давно себя исчерпала.

Ныне Россия — полный космический импотент с ракетами на «пол шестого».

Посему российские СМИ скупо, угрюмо и не очень охотно сообщают о триумфальном (пока что) штатовском проекте «Артемида-2».

Чтобы хоть как-то утешиться, фантазёры «Роскосмоса» ежегодно пекут просфоры для первого причастия воцерковлённых марсиан, лунатиков, а также обитателей Венеры.

РПЦ обещает пастве, что как только русские смогут долететь до этих планет — их обитателям запретят аборты, обучат земным поклонам и плетению лаптей.

Александр Невзоров, Telegram

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