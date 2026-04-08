Трактор «Беларус» появится на белорусских деньгах 9 8.04.2026, 8:42

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Фотофакт.

На белорусских монетах появится трактор «Беларус». Об этом сообщил Национальный банк.

С 22 апреля 2026 года в обращение поступят памятные монеты «Мінскі трактарны завод. 80 гадоў». Это первые монеты, отчеканенные на гомельском предприятии «Кристалл».

Планируется выпуск серебряных монет номиналом 20 рублей, а также монет из нейзильбера номиналом 1 рубль. В Нацбанке отметили, что этот сплав впервые использован при чеканке белорусских монет.

О том, когда памятные монеты поступят в продажу, будет объявлено дополнительно.

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