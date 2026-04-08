Литва перехватила белорусский беспилотник 4 8.04.2026, 8:58

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Фото: Служба охраны государственной границы Литвы

Дрон заметили в районе деревни Дубо.

Литовские пограничники перехватили беспилотник с контрабандными сигаретами, который прилетел со стороны Беларуси. Об этом сообщила Служба охраны государственной границы Литвы.

Дрон заметили в районе деревни Дубо неподалеку от белорусской границы. В темноте пограничники сначала услышали звук беспилотника, после чего с помощью антидронового оборудования смогли его посадить.

К аппарату был прикреплён свёрток, обмотанный чёрной полиэтиленовой плёнкой. После того как дрон доставили на пограничную заставу и распаковали груз, внутри обнаружили 1000 пачек сигарет NZ Gold с беларусскими акцизными марками. По оценке пограничников, стоимость такого количества нелегальных сигарет с учётом всех налогов в Литве составляет около 5380 евро.

В Службе охраны государственной границы отметили, что с начала года пограничники уже перехватили 11 дронов, с помощью которых контрабандисты пытались переправить сигареты из Беларуси.

Фото: Служба охраны государственной границы Литвы

Фото: Служба охраны государственной границы Литвы

Фото: Служба охраны государственной границы Литвы

Фото: Служба охраны государственной границы Литвы

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