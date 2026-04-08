закрыть
14 июля 2026, вторник, 9:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва перехватила белорусский беспилотник

4
  • 8.04.2026, 8:58
  • 4,382
Литва перехватила белорусский беспилотник
Фото: Служба охраны государственной границы Литвы

Дрон заметили в районе деревни Дубо.

Литовские пограничники перехватили беспилотник с контрабандными сигаретами, который прилетел со стороны Беларуси. Об этом сообщила Служба охраны государственной границы Литвы.

Дрон заметили в районе деревни Дубо неподалеку от белорусской границы. В темноте пограничники сначала услышали звук беспилотника, после чего с помощью антидронового оборудования смогли его посадить.

К аппарату был прикреплён свёрток, обмотанный чёрной полиэтиленовой плёнкой. После того как дрон доставили на пограничную заставу и распаковали груз, внутри обнаружили 1000 пачек сигарет NZ Gold с беларусскими акцизными марками. По оценке пограничников, стоимость такого количества нелегальных сигарет с учётом всех налогов в Литве составляет около 5380 евро.

В Службе охраны государственной границы отметили, что с начала года пограничники уже перехватили 11 дронов, с помощью которых контрабандисты пытались переправить сигареты из Беларуси.

Фото: Служба охраны государственной границы Литвы
Фото: Служба охраны государственной границы Литвы
Фото: Служба охраны государственной границы Литвы
Фото: Служба охраны государственной границы Литвы
Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко
Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли