Король уже абсолютно голый 17 Аббас Галлямов

8.04.2026, 8:59

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Аббас Галлямов

За каким нужно уничтожать собственную экономику?

Король уже абсолютно голый, нужен только андерсоновский мальчик, который публично спросит, ЗА КАКИМ ЕМУ ТАК НУЖЕН ЭТОТ ДОНБАСС? Вот именно так, заглавными буквами, чтобы было понятнее.

За каким нужно уничтожать собственную экономику, собственную социальность, собственное будущее, — чтобы захватить небольшой клочок чужой выжженной земли?! Спасти тамошних жителей? Да вывезите уже оттуда тех, кто хочет жить в России, — тот же бизнес с удовольствием оплатит их переезд. Или попросите у европейцев — они дадут.

Или Путину требуется доказать, что он крут? Ну давайте общественность организует петицию, в которой пропишет, что Путин крут и Россия — круче некуда. Если объявить, что после сбора ста миллионов подписей под этой бумагой война будет остановлена, то страна их соберет за месяц — вы только Интернет в то время, пока идет сбор, не блокируйте.

В конце концов, бизнес может предложить Кремлю установить в каждом населенном пункте страны монумент в честь Владимира Крутого — так его и называть. Всё дешевле будет, чем дальше воевать.

Или с помощью своего упрямства Путин пытается доказать, что «Донбасс — это НАША, российская, земля?» Боится уступить, потому что тогда получится, что Украине Донбасс нужнее, а значит Путин врал, когда провозглашал его российским?

Путин боится быть уличенным во лжи? Ничего страшного, когда-то он провозгласил российским Херсон, сейчас об этом уже никто не вспоминает. И про Донбасс мгновенно забудут. Потому что ОБЪЕКТИВНО Россия может быть счастлива и без Херсона, и без Донбасса.

Так за каким же, просите, надо делать свою страной несчастной, если можно сделать ее счастливой?!

Аббас Галлямов, Telegram

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