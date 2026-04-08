Politico: Россия и Венгрия подписали секретный план

Politico: Россия и Венгрия подписали секретный план15
- 8.04.2026, 9:13
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Документ оказался в распоряжении журналистов.
Будапешт и Москва подписали 12‑пунктовое соглашение о расширении экономических, торговых, энергетических и культурных связей. Документы, составленные российским правительством, указывают на намерение сблизиться в сферах от нефти, газа и ядерного топлива до образования и спорта. Подписи поставили Петер Сийярто и Михаил Мурашко после декабрьской встречи в Москве, сообщает Politico.
Среди целей — переломить спад двусторонней торговли на фоне санкций ЕС, открыть путь российским проектам в электроэнергетике и водороде, усилить преподавание русского языка в Венгрии, признание квалификаций и обмены аспирантами; поддержан план совместной работы в спорте на 2026–2027 годы. В одном из документов оговорено, что сотрудничество не должно противоречить обязательствам Венгрии в ЕС.
На фоне выборов в воскресенье Виктор Орбан подчеркивает связи с Кремлем, тогда как его соперник Петер Мадьяр называет их «предательством». Ранее Орбан блокировал ужесточение санкций ЕС.