В Беларуси запретили продавать российские БАДы

В Беларуси запретили продавать российские БАДы9
- 8.04.2026, 10:01
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Их признали опасным.
В Беларуси запретили ввозить, хранить и продавать три биологически активные добавки к пище российской компании «Эвалар». Как сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, это связано с избытком витамина D3 в продукции.
Речь идет о биологически активных добавках к пище «Витамин Д3 форте/ Vitamin D3 forte», «Витамин Д3 максимум 2000 МЕ Эвалар» и «Витамин Д3 2000 МЕ Эвалар».
В ходе санитарного надзора установлено, что содержание витамина D3 в суточной дозе этих БАДов в 2−3 раза превышает норму.