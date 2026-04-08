«Соседка закричала «стойте, не смейте!» 11 8.04.2026, 10:33

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Как мошенники пытаются развести белорусов.

В Беларуси фиксируют все новые схемы телефонного мошенничества. Людям звонят под видом сотрудников коммунальных служб, налоговиков, медсестер, милиционеров и сотрудников спецслужб, пишет «Салiдарнасць».

Число участников операций по отъему чужих денег растет, а цепочки становятся сложнее. Также не ослабевают фишинговые атаки (вид интернет-мошенничества с целью кражи паролей, данных банковских карт и иной конфиденциальной информации). Причем в наших реалиях жертвы нередко — дети и подростки, которых запугивают «политическим делом» против родителей и перспективой попасть в детдом, если не откупятся.

Нельзя сказать, что так называемые белорусские правоохранители ничего с этим не делают. Но во многом они сами же успехам мошенников-«силовиков» поспособствовали.

«Нужно срочно заблокировать платеж»

— Фишинговые ссылки уже давно не получала, — говорит жительница райцентра Ирина (имена всех собеседников изменены — прим.). — Да и телефон у меня сейчас умный, зараза. На любую подозрительную активность в Вайбере появляется предупреждение, что это могут быть мошенники и не хочу ли я заблокировать контакт и отправить сообщение в спам. И конечно, когда приходит сообщение якобы о ждущей моего одобрения посылке Wildberries, а номер латвийский — оно идет в корзину.

А с мошенниками приходится разговаривать регулярно, увы. Последний раз пару недель назад звонили на мобильный (я самозанятая, делаю украшения, так что отвечаю на все звонки — вдруг клиенты).

Представительница какой-то компании, я даже не расслышала какой, пыталась меня убедить, что от моего имени кто-то расплатился моей же банковской картой, теперь нужно срочно заблокировать платеж, продиктуйте такие-то данные.

Я со злорадным удовлетворением сообщила, что в том банке у меня ни карты, ни счета — нет и не было, «так что, девушка, матчасть надо учить получше». Там сразу повесили трубку.

А раньше как-то звонили якобы по поводу домофона в родительской квартире. Может и прокатило бы, но у них частный дом. Я была без настроения, так что сразу выпалила «Не интересует, до свидания» и заблокировала номер звонящего.

С остальными схемами, вроде «алло, мама, я тут устроил аварию» или с запугиванием детей лично не сталкивалась, только читаю о таких случаях. Но с сыном очень и очень четкую разъяснительную работу провела: ни с кем из незнакомых взрослых по телефону не разговаривать, ни на какие угрозы не вестись, ни по каким ссылкам не переходить, в любой непонятной ситуации класть трубку и звонить мне или отцу.

«Алло, мама! — Как тебя зовут вообще, деточка?»

— Меня дважды пытались развести на «алло, мама», на эмоциях, — делится личным опытом минчанка Светлана Игнатьевна. — Причем, что интересно, оба раза звонили на домашний телефон. В первом случае — снимаю трубку, а там ни здрасьте, ни до свидания, с места в карьер рыдания, девица так заходится, что, кажется, сквозь трубку слезы польются.

«Ма-а-ам, — выдает мне, — я в больнице, попала в аварию, меня подвозил парень и сбил человека, нужны большие деньги».

А я как раз вот только-только поговорила по телефону с обеими дочерями, есть у нас такой утренний ритуал. И потому спокойным голосом отвечаю: «Ну что ж ты так переживаешь, дорогая — раз в больнице, значит, живая, сделают операцию, не переживай. Ты номер больницы-то скажи, я туда сейчас перезвоню, расспрошу, что да как, и всем поддам жару, чтоб тебя хорошо лечили. А парень — не муж, сам выкрутится».

Девица, видимо, ошалела от моего равнодушия, попыталась еще надавить «а вдруг муж узнает», я в ответ еще больше деланно удивилась: «Так ты ж не замужем! Как тебя зовут вообще, деточка?» Та и трубку бросила.

Парень звонил, якобы ДТП и прям срочно нужны деньги «отмазаться», переведи мне на вот эту карту. Я вежливо сообщила, что пока еще в здравом уме и у меня только дочери.

Парень нагло попробовал переиграть «ой, бабушка, прости, я совсем запутался в стрессе» — не менее вежливо ответила, что внуку моему 9 лет, и если он кого-то сбил, так разве что на самокате.

Вообще говоря, выдумала, у меня одни внучки, просто хотелось послушать, как будет выкручиваться. Но не стал, сразу дал отбой.

Светлана Игнатьевна вспомнила, как «служба безопасности банка» запугала ее хорошую подругу. Та действительно переводила иногда деньги внуку, который сейчас учится в другой стране — и ей звонили с трех разных номеров, убедили, что перевод заблокирован, подозрения на аферу, мол, нужно куда-то прямо сейчас ехать с деньгами, карточкой «для проверки» и паспортом.

Пожилую женщину спасло то, что в доме нет лифта — она спускалась пешком с пятого этажа, а уже у выхода встретила соседку, выносившую мусор.

Подруга вспоминала: иду как зомби, несу деньги в пакетике и паспорт прямо в руках, без сумочки, в домашних тапках. Соседка останавливает, мол, куда вы в таком виде. Как услышала, так закричала «стойте, не смейте!» — и как будто морок спал.

Они вместе из подъезда выскочили, там уже машина с курьером подъезжала, и соседка давай орать, что милиция вызвана, район оцеплен, не уйти вам — те по газам! Номер, правда, был заляпан грязью, не удалось записать.

Но потом та девушка устроила внеплановое собрание жильцов, позвали участкового, всем напомнили об осторожности и чтоб не доверяли никому ни карточки, ни паспорта.

«Она уж было в тумбочку полезла за паспортом»

Пенсионер Евгений Алексеевич признается:

— Я очень активно сижу в соцсетях, на старости лет осваиваю коммуникацию в мессенджерах, наверное, поэтому мне чаще присылают дурацкие и подозрительные ссылки.

Но мне повезло: зная об этом увлечении, сын записал меня на курсы в центре социального обслуживания, где учили цифровой грамотности, в том числе как распознать поддельные сайты и странные ссылки, как делать онлайн-покупки и «не нажать случайно не туда». Очень полезно, я теперь и сам могу подсказать другим, на что обращать внимание.

С телефонным мошенничеством как-то не сталкивался. Может быть, потому что я не оставляю свой номер телефона без крайней необходимости, а карты лояльности магазинов все оформлены на супругу.

Кстати, однажды супруга моя чуть не «попала», звонили якобы из Белтелекома, спрашивали, будете ли продлевать домашний телефон, и если да, то нужны паспортные сведения. Она уж было в тумбочку полезла за паспортом, да я остановил. А тебя, говорю, не удивляет, что насчет домашнего номера звонят на мобильный, и сведений твоих не знают? В общем, послали мы их, пригрозив милицией.

Хотя заявление писать, конечно, не стали — а смысл, если по номеру телефона никого все равно не найдут?

«Просто не беру трубку»

Минчанка Наталья говорит, что вообще не отвечает на звонки с незнакомых телефонных номеров.

— Все просто: меня добрый десяток лет не было в стране, вернулась только в силу личных обстоятельств (надеюсь, что временно), и моя бывшая сим-карта давно принадлежит другому человеку. Так что телефон у меня на европейском номере, к нему же привязаны соцсети.

Со «своими», это достаточно ограниченный круг людей, мы созваниваемся и списываемся как раз в соцсетях и мессенджерах. А уж если кто-то звонит на телефон — просто не беру трубку.

С родителями в этом плане сложнее: они у меня люди советского воспитания, и всякий раз им неловко, а вдруг кто-то звонит по важному делу. Поэтому отвечают на звонки даже с незнакомых номеров, пару раз попадали и на мошенников («водоканал, замена счетчиков» и «это поликлиника, нужно обновить ваши данные»). Но соответствующая работа уже была проведена, и никаких секретных секретов не рассказали, и денег на счет нехорошим людям не перевели.

Единственное, с чем я сражалась очень долго — это с привычкой перебрасываться полученными из третьих рук непонятными файлами: то открытки из «Одноклассников», то ролики из TikTok, стихи-песни и так далее. А выражения «сомнительные ссылки» они не понимают.

Договорились, что если по ссылке неясно, куда она ведет, с незнакомого номера или не уверены, от кого — ничего не нажимают, а делают скриншот и сразу присылают мне. А я уже отвечу, безопасно или нет. Пока такая схема работает.

«Бот был похож на настоящий»

— Мне, видимо, везло не сталкиваться с мошенниками, — считает Артур из Минска. — Может, раз хотели развести на Куфаре, мол, неудобно общаться в чате, пройдемте в номера (в Вайбер, вот вам ссылочка), но тут как бы сразу понятно, на этом общение и заканчивалось.

И по классике, «техническая поддержка» одного из мессенджеров пыталась выманить «подтверждение личности» через СМС-код. Бот был похож на настоящий, и я не был уверен, посоветовался с другом, который больше меня разбирается в кибербезопасности — тот и подсказал, что это тоже развод и чтобы я не купился.

А вот коллега попалась совершенно глупо на якобы голосование на каком-то детском конкурсе — аккаунт в итоге у нее «увели». Слышал, что обращалась по этому поводу в милицию, но получилось что-то или нет, не узнавал.

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