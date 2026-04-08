СМИ: Украина бьет РФ из Ливии при поддержке Запада 8.04.2026, 10:42

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Союзники одобряют действия ВСУ в Африке.

Украинские военные закрепились на западе Ливии при поддержке местных властей и западных союзников. Об этом сообщили ливийские чиновники, знакомые с ситуацией, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

По их данным, украинские специалисты, в том числе операторы беспилотных систем, действуют на ряде военных объектов, включая базу в Мисурате, а также площадки в Триполи и Эз-Завии. Развертывание происходило постепенно в последние месяцы в рамках негласных договоренностей с правительством национального единства в Триполи, пользующимся поддержкой Запада.

Источники утверждают, что это присутствие является частью более широкой стратегии союзников по сдерживанию российского влияния в регионе.

На этом фоне в начале марта произошел инцидент с (российским танкером Arctic Metagaz https://charter97.org/ru/news/2026/3/3/675640/), перевозившим около 61 тыс. тонну сжиженного газа. Судно получило серьезные повреждения в результате атаки морских дронов в Средиземном море недалеко от Мальты. По словам источников, удар был нанесен с территории военного объекта в Триполи.

После взрывов на борту возник пожар, экипаж из 30 человек был эвакуирован. Танкер остался на плаву, однако потерял управление и начал дрейфовать к побережью Ливии. Попытки отбуксировать его оказались безуспешными из-за сложных погодных условий.

Судно связывают с так называемым «теневым флотом» России, используемым для обхода санкций. Москва ранее обвинила Украину в атаке.

Официальных комментариев от Киева, Москвы и властей Ливии пока не поступало.

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