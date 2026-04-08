Украина атаковала базу российского флота новым секретным оружием 7 8.04.2026, 11:07

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Ранее о нем не было информации.

При ударе по морской военной базе России в Новороссийске Украина, вероятно, использовала свой новый беспилотный катер.

Об этом сообщил военный журналист Дилан Малясов, ссылаясь на кадры, распространённые российскими ресурсами, пишет Defence blog.

Надводный беспилотник, вызвавший интерес экспертов, двигался в составе группы катеров.

«То, что выделяло этот беспилотный катер, — видимая пулемётная станция с дистанционным управлением на корпусе. Похоже, оружие предназначено для защиты судна от других беспилотников», — написал эксперт.

Украина активно развивает свои беспилотники, адаптируя их под новые реалии войны. На вооружении есть семейство беспилотных катеров Sea Baby в различных конфигурациях, включая пулемётные турели и ракетные установки.

Эксперт подчеркнул важность порта Новороссийск для России. Именно туда бежал Черноморский флот РФ, спасаясь от ударов Украины. Теперь ВСУ продолжают попытки уничтожить остатки военных кораблей РФ.

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