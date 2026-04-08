«В декабре потратила на еду 115 рублей»12
- 8.04.2026, 11:14
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Как белорусы экономят в магазинах.
Пока одни жалуются на космические цены и хитрые приёмы маркетологов, другие белорусы превратили походы в магазин в искусство расчёта. У них разные подходы — от строгих таблиц в Excel до полного отказа от банковских карт, но общая цель: не оставлять в супермаркетах ни одной лишней копейки, пишет Onliner.
Лиза: ходит в магазин со своим пакетом и может прожить на 37 рублей в неделю
Елизавете 30 лет, она живет в Минске и работает в клиентской поддержке. Несколько лет назад она успела пожить в разных российских городах, в том числе во Владивостоке, а потом вернулась домой.
Лиза говорит, что никогда не была человеком, для которого деньги и высокий доход стояли на первом месте, но именно ограниченный бюджет научил ее внимательно считать расходы. Сейчас она относится к покупкам почти как к системе: ведет таблицы, фиксирует траты и заранее продумывает, в какой магазин и в какой день лучше пойти. При необходимости девушка вполне может тратить на еду около 100 рублей в месяц.
— Я не всегда так жила и не всегда так экономила. Пару лет назад я переехала во Владивосток, где мне нужно было снимать жилье и жить на невысокую зарплату. Хочешь не хочешь, а в такой ситуации ты просто вынужден считать все свои расходы.
Я тогда начала сравнивать цены, записывать траты, смотреть, на чем можно сэкономить без ущерба для себя. Постепенно это превратилось в привычку. Когда я вернулась в Минск, у меня уже не было такой острой необходимости экономить, но сама привычка осталась.
Я уже просто не умею по-другому: мне важно все контролировать, понимать, куда уходят деньги, и не тратить лишнего.
Со временем необходимость экономить превратилась у Лизы в довольно жесткую систему учета расходов и покупок.
— Я фиксирую вообще все траты, даже самые маленькие. У меня есть таблица, куда я заношу каждую покупку. За счет этого я точно понимаю, сколько у меня уходит на еду в месяц — в среднем это 200—300 рублей. Например, в сентябре было 282 рубля, в октябре — 302, в ноябре — 224, в декабре — 115.
Перед походом в магазин я всегда делаю ревизию дома, смотрю, что у меня есть в холодильнике, какие крупы остались, что закончилось. У меня плохая память, поэтому, если я не запишу, я просто забуду и, например, вернусь без помидоров на всю неделю.
Список я составляю быстро, буквально за пять минут, и дальше уже строго придерживаюсь.
В магазин я хожу один раз в неделю — обычно в среду или четверг. В выходные не хожу, потому что там много людей и очереди.
Я стараюсь закрыть все покупки за один раз. Если мне нужно закупить что-то тяжелое, например мясо или крупы, я могу заказать доставку.
Но если не хватает до минимальной суммы (например, бесплатная доставка идет от 70 рублей, а у меня покупок на 65), я не добираю лишнего. Лучше сама схожу в магазин два раза, чем куплю что-то ненужное.
Всегда ношу с собой пакет, чтобы не покупать его на кассе.
Это мелочь, но если каждый раз брать новый, то в итоге набегает ощутимая сумма.
Я стараюсь ходить в один и тот же магазин — обычно это гипермаркет, где можно купить сразу все необходимое. Маленькие магазины я не люблю, потому что там часто нет альтернативы: лежит один вариант, например, яблок, и ты как будто вынужден брать его.
Отдельно Лиза выстроила и сам рацион — он у нее тоже подчинен системе и ограничениям.
— Сейчас у меня еще и диета, я полностью перестроила питание и вообще не ем сладкое, жирное, мучное и молочку. Из-за этого у меня довольно простой и повторяющийся набор продуктов. Каждый день я ем овощи и фрукты — это база, плюс крупы и мясо. У меня такой «конструктор»: крупа, мясо, овощи.
Вот, например, одна из моих закупок на неделю — она обошлась в 37 рублей. Там были фасоль, кукуруза, оливки, огурцы, помидоры, бананы, киви, яблоки, морковь, овсянка, макароны. Это как раз тот набор, из которого я собираю свой рацион.
Я покупаю ровно столько, сколько мне нужно на неделю, и не закупаюсь впрок тем, что может испортиться. Например, я знаю, что мне нужно семь помидоров на неделю, — значит, я беру семь, не больше. То же самое с другими продуктами.
Даже в самом магазине Лиза старается максимально исключить любые спонтанные решения и не поддаваться на стандартные хитрости маркетологов.
— Я всегда иду в магазин сытая — это важно. И всегда в наушниках — у меня играет музыка, я просто хожу в своем темпе и не отвлекаюсь ни на что вокруг. Никогда не беру товар, которого нет в списке, даже если это будет по акции или стоить очень дешево.
У меня нет внутреннего давления: мол, если ты зашел в магазин, значит, надо обязательно что-то купить. Я могу спокойно выйти из магазина вообще без ничего или, если уже положила что-то в корзину, но потом понимаю, что мне это не нужно, могу вернуть товар на место.
На кассе я тоже не беру ничего импульсивного. Все эти жвачки, шоколадки — меня это вообще не цепляет.
Экономия девушки не ограничивается продуктами — тот же принцип она переносит и на все остальные сферы.
— Я стараюсь не тратить деньги на какие-то вещи, которые мне не нужны. У меня нет вредных привычек, я не пью кофе, не езжу на такси. Воду, например, тоже не покупаю, потому что в Минске ее можно пить из-под крана.
Я не хожу на маникюр — вместо этого научилась делать его сама. То есть я потратила на инструменты рублей 50, в то время как в салоне сделать ногти один раз стоит в два раза дороже. Это просто навык, который один раз осваиваешь и дальше не тратишь на это деньги постоянно. Со стрижкой так же: я не хожу в салоны, а подравниваю волосы сама себе, и меня это полностью устраивает.
Лекарства тоже не покупаю в ближайшей аптеке, а сперва мониторю, где какой препарат стоит дешевле, затем могу сходить в две-три аптеки. У меня была ситуация, когда за счет этого получилось сэкономить около 15 рублей на одном и том же наборе.
Я не покупаю одежду просто так, для удовольствия или чтобы получить позитивные эмоции. Если и беру что-то, то потому, что это реально нужно, и с расчетом на то, что это будет носиться долго.
По поводу развлечений: для меня лучшие развлечения — те, которые бесплатны. Если есть какие-то бесплатные выставки или музеи, то я схожу туда.
А вообще, я очень люблю гулять и ходить пешком, могут спокойно пройти 10—15 тыс. шагов.
Бытовую химию покупаю сразу впрок. Например, порошки, средства для мытья посуды, какие-то базовые вещи — я могу один раз закупить их и закрыть этот вопрос на месяц вперед. То же самое со средствами женской гигиены. Это, кстати, довольно большая статья расходов, если покупать постоянно понемногу, я же закупила оптом сразу на год — вышло заметно дешевле. Покупаю такие вещи обычно на маркетплейсах, потому что там обычно выгоднее, чем в магазинах, и можно легко сравнить цены.
Зарплата в среднем у меня выходит около 2000—2400 рублей в месяц. При этом базовые расходы довольно низкие — 200—300 рублей ежемесячно. Остальные деньги я откладываю: часть оставляю в рублях, часть перевожу в доллары. Есть даже конкретные цели: обновить технику (телефон, ноутбук), возможно, сделать ремонт, обновить какую-то мебель в доме.
Кстати, на отпуск у меня получилось накопить за три месяца без какого-то сильного напряжения — просто за счет того, что нет лишних расходов. Для меня это как раз показатель того, что система работает.
Друзья и парень Лизы спокойно относятся к ее привычке экономить. Она не навязывает свои правила другим и подчеркивает, что каждый живет так, как ему комфортно. По ее словам, у них с партнером совпадают финансовые взгляды на сбережения, кредиты и покупки, поэтому конфликтов на этой почве не возникает.
— Нет такого, что я кому-то навязываю свое видение. Понимаю, что мой подход подойдет не всем: для кого-то это может быть слишком жестко, слишком много контроля. Но мне так комфортно.
При этом я сама знаю, что у этой экономии есть и обратная сторона. Например, мне сложно принимать решения о крупных покупках. Я скорее не куплю, чем куплю что-то. Иногда даже приходится уговаривать себя потратить деньги.
Максимум из «лишнего», что я себе позволяю, — это мороженое. Обычно для этого нужен какой-то повод — например, если у меня был плохой день. В целом это нормальная система, если человеку важны чувство контроля и спокойствие.
Максим: платит только наличными, чтобы сэкономить 30—40%
Максиму 56 лет. К покупкам он подходит также без фанатизма, но очень прагматично. Специально за скидками не охотится, таблицы не ведет и каждую копейку не высчитывает, однако почти всегда смотрит на цену за килограмм, берет уцененные продукты, если они нормального качества, и старается закупать мясо и рыбу только на рынках.
— У меня нет такого, что я специально экономлю или выстраиваю какую-то систему, — просто рационально отношусь к покупкам. Я застал время, когда выбора в магазинах вообще не было, и это, наверное, сформировало мое отношение к тратам. Поэтому я беру только то, что нужно.
Сейчас я не обращаю внимания на маркетинговые уловки. Акции вроде «1+1» меня не цепляют. Я скорее смотрю на уцененные товары — то, что подходит по сроку годности. Это, например, фрукты, овощи, мясные продукты, у которых заканчивается срок. Если они нормального качества, почему не взять дешевле?
Я не бегаю по магазинам специально в поисках скидок, но если вижу адекватное снижение цены, то беру. Бывает, что упаковки продают уже со скидкой в 50%, и это реально выгодно.
Где-то раз в месяц я езжу на рынок и закупаюсь мясом и рыбой примерно на 250 рублей. Часть идет сразу в готовку, часть — в морозилку. По сути, к этому останется докупить круп, овощей — и больше никаких трат на еду нет.
Плюс у меня есть проверенные продавцы, которые торгуют некондицией — продуктами, которые по виду могут быть некрасивыми, но нормальные по качеству. То, что стоит 18—20 рублей, у них можно взять за 5—6.
В магазинах я всегда смотрю на цену за килограмм. Это, по сути, единственный нормальный ориентир. Бренд для меня значения не имеет — важно только то, сколько стоит продукт по факту.
Из одежды я тоже не беру что попало. Я не ношу вещи с большими логотипами: не вижу смысла кого-то рекламировать.
Еще из принципов — стараюсь носить с собой только наличку. Однажды я решил провести эксперимент: месяц вообще не пользоваться наличными деньгами и платить только картой. В итоге я потратил где-то на 30—40% больше, чем обычно, — просто потому, что нет ощущения ограничений. Когда у тебя есть бумажные деньги, ты понимаешь: у тебя в кошельке условно 100 рублей — это твой предел. А с картой этого нет, она везде проходит, ты не чувствуешь, сколько реально тратишь и сколько у тебя осталось. Это такой простой способ ограничить себя, чтобы не взять лишнего.
Алексей: игнорирует акции и живет по правилу 24 часов
Своими методами поделился и Алексей. Мужчина говорит, что у него никогда не было особых проблем с импульсивными покупками, но со временем он выстроил для себя простой и жесткий подход к посещению магазинов.
— Импульсивных покупок у меня раньше было безумно мало, а сейчас их нет вообще. Я просто иду в магазин только за тем, что мне нужно, список держу в голове. Уловки магазинов я не замечаю, ведь если есть конкретная цель, то ты не отвлекаешься на другие полки и просто не смотришь по сторонам.
Акции и скидки могут работать только тогда, когда ты действительно понимаешь, что тебе это нужно, и знаешь цену на этот товар в других супермаркетах. В противном случае смысла их изучать нет.
У меня есть простое правило: зашел и вышел. Полжизни тратить на магазин точно не стоит.
Еще есть правило 24 часов: если кажется, что вещь нужна, лучше подождать — через какое-то время становится понятно, действительно она нужна или это был просто импульс.
Очень часто то, что ты купил на эмоциях, уже на следующий день валяется без дела.