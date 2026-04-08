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Белорусская семья собрала трехлитровую банку монет

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  • 8.04.2026, 11:32
  • 5,594
Белорусская семья собрала трехлитровую банку монет

Сколько получилось?

Семья почти три года копила деньги в банке, причем в стеклянной, закатанной под крышку. Туда отправляли не всю сдачу, а только два вида монет. Спустя три года банку вскрыли, монеты взвесили и посчитали. Алексей поделился результатами такого эксперимента, пишет onliner.by.

Мужчина рассказал, что идею копить монеты подала небольшая обычная копилка, оказавшаяся в распоряжении семьи. Она была объемом меньше литра, распечатали ее примерно через год и насчитали порядка 1500 рублей. Эксперимент семья решила продолжить, но в больших масштабах — новой копилкой стала трехлитровая стеклянная банка, которую закатали и сделали прорезь в крышке для монет.

Первым делом в нее отправились сбережения из первой копилки, а дальше муж и жена регулярно пополняли банку монетами. Иногда что-то подбрасывали старшие родственники.

При этом уговора, что «каждый день мы обязательно должны положить деньги в копилку», у семьи не было — отправляли в копилку сдачу, когда она была.

— Откладывали только рубль и два рубля, не мельче, — объяснил Алексей принцип накоплений.

Распечатывать банку было решено, когда та доверху заполнилась. Правда, перед этим семья решила ее взвесить — получилось почти 15 килограммов монет.

— Как долго считали?

— На самом деле, недолго. Нас было шесть взрослых, минут за 20. Дольше по времени считали деньги в банке на машинке.

— А какая в банке была реакция?

— Какая-то обыденная, как будто каждый день приносят такие деньги. Менять на крупные не захотели, сказали, что могут пополнить счет или вклад. У меня как раз был вклад в этом банке, так что выбрали этот вариант.

Алексей признается, что у них были мысли потратить экспериментальные накопления — как раз у дочери день рождения скоро. Но раз обменять сбережения на бумажные купюры не удалось, их судьбу решили таким образом.

Семье эксперимент в целом понравился, желания вскрыть прозрачную копилку раньше времени не было, хотелось довести дело до конца.

— Копить интересно. Когда монет в большой банке было только на треть, казалось, это никогда не закончится. А потом время идет, смотришь — банка пополняется. Интересно было «добить» ее до конца и посмотреть, какая сумма выйдет. Деньги эти как на голову упали — на них не рассчитываешь, а потом смотришь — хоп, и сумма такая хорошая, — говорит Алексей.

Таким образом, момент истины. В копилке оказалось 3824 рубля.

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