Французская рыбацкая деревня помогает Украине ловить российские дроны 1 8.04.2026, 11:33

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К инициативе также присоединились волонтеры из Шотландии, Дании и Швеции.

Рыбацкие общины французской Бретани нашли необычный способ поддержать Украину в условиях войны. Они передают списанные рыболовные сети, которые Украина использует для перехвата российских FPV-дронов, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Инициативу координирует ассоциация Ukraine-Bretagne-Sud. За последние недели в Украину отправлены две новые партии сетей общей длиной около 200 километров. Всего с начала проекта передано уже примерно 1 500 километров. Последняя доставка — 46 мешков весом 12 тонн — прибыла в Херсон. По данным организаторов, каждая посылка обходится примерно в €5000, а всего с начала войны было отправлено около 20 грузовиков.

На фронте сети используют как защитные «тоннели» — их натягивают над дорогами, окопами и военной техникой. Кроме того, украинские военные применяют дроны для сброса сетей на позиции врага. Предпочтение отдают прозрачным или зеленым сетям с ячейками около 15 см — они менее заметны и не обмерзают в холодную погоду.

По словам военных, такие конструкции способны перехватывать значительную часть FPV-дронов, хотя противник пытается уничтожать их с помощью огнеметов или обходить при помощи более маневренных дронов с оптоволоконным управлением. Несмотря на это, сети остаются важным элементом обороны и оказывают психологическую поддержку.

В Херсоне уже защищено около 30 километров дорог. К инициативе также присоединились волонтеры из Шотландии, Дании и Швеции, а интерес к проекту проявила и французская армия. Президент Украины Владимир Зеленский лично поблагодарил участников, а сами рыбаки отмечают, что рады дать своим сетям «вторую жизнь» в борьбе за безопасность.

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