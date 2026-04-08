В Кремле — переполох из-за новых украинских ракет 10 8.04.2026, 18:38

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Парад на 9 мая могут отменить.

Парад Победы в Москве может не состояться впервые за 30 лет. Решение об отмене или переносе могут принять из-за новых украинских ракет, способных достичь Москвы за 10-30 минут.

Российские власти отменили воздушную часть Парада Победы в Москве и Петербурге и обдумывают перенос или отмену наземной части. Об этом в эфире Соловьев LIVE в воскресенье рассказал Z-блогер Илья Туманов. За день до этого Песков на вопрос об отмене парада сказал уклончиво: «Мы готовимся к празднованию Дня Победы». Иных официальных заявлений не было. В некоторых городах уже начали готовиться к парадам — но из Москвы и Петербурга таких сообщений нет.

Telegram-канал «Можем объяснить» рассказывает, что свидетельствует об отмене парада и почему это может произойти

В воскресенье на полигоне должна была пройти тренировка парадных «коробок», но ее отменили, а военным сказали, что они убывают в пункты постоянной дислокации «до особых указаний», рассказал Туманов. Он предположил, что парад могут перенести на другую дату, как было в 2020 году из-за ковида. Ранее об отмене парада писали и Туманов, и другие Z-блогеры.

Причина отмены — дальнобойные украинские ракеты, признался Туманов, не уточнив, какие именно модели ракет напугали Кремль. Крылатые могут долететь до Москвы за полчаса, а баллистические — за 10 минут. «Представляете, «парад равняйсь, смирно» — и объявляется ракетная опасность. Что будет твориться на площади и вокруг нее? Это будет существенный удар в медийном плане, даже если ничего не долетит» — рассуждает Туманов.

В последние месяцы Украина сообщала о появлении или разработке дальнобойных ракет:

Крылатая ракета «Фламинго» была представлена в августе прошлого года. Ее заявленная дальность — 3000 километров (до Москвы от украинской границы всего 450 км.), вес боеголовки — тонна. Ее применяли как минимум дважды: в феврале «Фламинго» поразили Воткинский завод, в марте — предприятие в Самарской области.

Баллистическая ракета FP-9 находится в разработке (на фото), по словам главного конструктора, ее испытания должны начаться летом. Ее заявленная дальность — 850 км (этого расстояния хватит, чтобы долететь до Москвы), с боеголовкой 800 кг. Из-за высокой скорости и высоты полета баллистические ракеты крайне сложны для перехвата.

С началом войны парады в Москве были серьезно сокращены. В 2022-м техники было меньше (по сравнению с 2021), а воздушную часть отменили. В 23-м количество военных уменьшилось еще на четверть, исчезли танки (кроме трех Т-34 времен ВОВ), авиации снова не было. В 24-м самолеты вновь появились, но всего 15 штук. Юбилейный парад 2025 года был масштабнее — но уступил довоенному (2021 г.) по числу людей и техники. Самолетов снова было 15 единиц.

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