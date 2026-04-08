Белорусские школьники выступают против войны

Белорусские школьники выступают против войны8
- 8.04.2026, 11:40
- 7,422
Пропаганда не работает.
«Флагшток» поговорил с педагогом, который работает в одной из школ Гомельской области. Тема беседы — как подростки воспринимают войну России против Украины и втягивание Беларуси в агрессию. Тем более, фоном этого служит активная милитаризация белорусского общества, в том числе школьников.
По словам педагога, дети продолжают оставаться в этом плане прямолинейными. Они открыто делятся увиденным и услышанным, своими переживаниями — несмотря на то, что тема войны в Беларуси официально находится под табу:
«Дети рассказывают, как есть: вот сегодня видел дрон или вертолет, или техника поехала. Если у кого-то родственник погиб по ту или иную сторону, они переживают за это. Но российскую позицию относительно войны не воспринимают».
Собеседник отмечает, что редко слышал от детей, чтобы кто-то высказывался в поддержку войны:
«Или чтобы кто-то назвал войну СВО — нет, это только если кто-то из работников, из учителей, из родителей. А чтобы дети когда-нибудь сказали, мол, Донбасс наш, или Россия победит — ни разу не слышал. Наоборот, каждый раз осуждение. Непонимание, почему нас ввязывают во все это».
Однако жесткий военный контент в соцсетях, конечно, не обошел стороной школьников:
«Они видят это в ТикТоке, Телеге, сидят в закрытых каналах. Смотрели жестокие видео, но это было года 2-3 назад, сейчас поменьше, — когда ЧВК рекламировали. Там и кувалда, и дробление костей. Некоторые дети на это подсаживались, пересылали, показывали друг другу. За пересылку вертолета ты мог на срок угодить, а такое пересылай — не хочу. Но с нашивками ЧВК или с российским триколором по школам никто не ходил. Потому что в каждой семье, в каждой школе, в каждом классе есть те, у кого родственники в Украине. Мы находимся на границе с Украиной, очень много связей».
Что касается педсостава, то в 2022 году «были указания от вышестоящих войну игнорировать», отметил собеседник:
«Просто сказали: не обсуждайте, не акцентируйте внимание. А когда полетели дроны, тогда настойчиво напоминали. Но как тут не будешь акцентировать внимание, если стекла дребезжат? Тут как бы не сможешь игнорировать, закрыть глаза».