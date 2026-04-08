«Это трындец»: белоруска разнесла ноутбук, который рекламировал Лукашенко 32 8.04.2026, 12:41

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Она не понимает, что делать с устройством.

Валентина в TikTok рассказала, что её семья приобрела белорусский ноутбук «Горизонт», который ранее рекламировал Лукашенко. Пользователей сети удивил такой выбор.

«Ребята, кто спрашивал про ноутбук «Горизонт», наш белорусский. Муж подарил мне его на 8 марта. Уже несколько дней замечаю, что из него дует воздух, что-то хрипит и трещит. Он не включается и не выключается, не реагирует на команды. Я почти не пользовалась им, но за неделю уже два раза смотрела фильмы», — поделилась Валентина.

Она добавила, что не понимает, что делать с устройством: «Мне нравятся белорусские товары, но не хочется, чтобы он взорвался на работе. Не могу его ни включить, ни выключить, не могу остановить работу. Вообще не понимаю, что с ним делать — это полный трындец».

Валентина отметила, что планирует поездку в Минск, чтобы сдать ноутбук по гарантии.

«Не знаю, советовать ли покупать этот ноутбук. Возможно, мне просто попался бракованный экземпляр», — заключила она, уточнив в комментариях, что устройство «классное, но сломалось слишком быстро».

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