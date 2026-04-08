Названы детали иранского плана из 10 пунктов по перемирию 4 8.04.2026, 12:14

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Есть ключевые противоречия.

Переговоры между США и Ираном о долгосрочном перемирии могут продвинуться вперед, однако содержание предложенного Тегераном плана вызывает сомнения.

По словам Дональда Трампа, документ из десяти пунктов может стать «основой для соглашения», но утечки в СМИ показывают, что позиции сторон по-прежнему далеки друг от друга, пишет Bild.

Иран, по данным близких к властям агентств Tasnim и Fars, требует сохранить контроль над Ормузским проливом, право на обогащение урана и снятие международных санкций. Также среди условий — вывод американских войск из региона, компенсации за ущерб и прекращение боевых действий на всех направлениях, включая Ливан.

При этом в более мягкой версии плана говорится о готовности Тегерана ограничить ядерную программу и отказаться от разработки ядерного оружия.

Отдельное внимание привлекает расхождение в версиях документа: пункт о праве на обогащение урана фигурирует в персидской версии, но отсутствует в англоязычной. Это противоречит ключевой цели США — не допустить создания Ираном ядерного оружия.

Трамп утверждает, что возможное соглашение «полностью урегулирует» ядерный вопрос и называет достигнутую двухнедельную паузу в боевых действиях «полной победой».

Дополнительные детали ожидаются на брифинге Пентагона с участием министра обороны Пита Хегсета и главы Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна.

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