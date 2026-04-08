«Белтелеком» вводит изменения 4 8.04.2026, 12:22

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Список нововведений.

«Белтелеком» вводит изменения для клиентов. «Зеркало» составило подборку новшеств.

Новшества для белорусов

У «Белтелекома» до 31 мая включительно действует акция по тарифному плану «Рекорд 100 Промо», который предполагает интернет на скорости 100/50 Мбит/с.

«С 1 июня 2026 года подключение новых абонентов к этому тарифному плану будет прекращено. Но для тех, кто успеет подключиться до этой даты, фиксированная стоимость этого тарифного плана останется навсегда», — утверждают в компании.

Абонплата по этому тарифному плану — 29,8 рубля в месяц.

В марте в расширенных и базовых пакетах ZALA IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» SMART ZALA началось вещание новых тестовых телеканалов. Среди них — «Наше новое кино», «МУЗЫКА ЛАЙВ», исторический «365 дней ТВ», «В мире животных», «Мужской», «КВН ТВ».

Напомним, с 6 апреля этого года «Белтелеком» повысил тарифы на некоторые услуги — как для физлиц, так и для компаний. Подорожание затронуло в том числе некоторую телефонную связь — местную и международную. К примеру, подключение стационарного телефона стало стоить 15 рублей (+2 рубля).

При этом тарифы не выросли, к примеру, на интернет byfly, телевидение ZALA, услуги электросвязи, междугородные телефонные звонки.

Что изменилось для бизнеса

С 3 апреля «Белтелеком» расширил линейку услуг антивирусной защиты. «Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели могут оформить подписку на лицензионное программное обеспечение Kaspersky Small Office Security. Это решение разработано специально для небольших компаний, которым необходима надежная защита без сложного администрирования. При первом подключении предоставляется 30-дневный бесплатный тестовый период», — сообщили в компании.

Услуга предоставляется на условиях подписки, которая автоматически продлевается и остается активной до тех пор, пока абонент ей пользуется. Стоимость одной лицензии — пять рублей без НДС в месяц. Количество защищаемых устройств зависит от числа приобретенных лицензий: минимум — пять устройств, максимум — 25.

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