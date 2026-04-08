закрыть
14 июля 2026, вторник, 14:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Как будут развиваться события на Ближнем Востоке знает только один человек»

1
  • 8.04.2026, 12:38
  • 3,730
«Как будут развиваться события на Ближнем Востоке знает только один человек»

США и Израиль взяли паузу после достижения первых целей.

Президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном, заявив о готовности перейти к финальной стадии переговоров. При этом Тегеран выдвинул 10 условий, от выполнения которых зависит разблокирование Ормузского пролива и дальнейшее развитие ситуации.

Что на самом деле означает это временное перемирие между США и Ираном? Об этом сайт Charter97.org поговорил с директором Центра исследований национальной стойкости в Киеве, экс-советником посольства Украины в Канаде и Кении Олегом Белоколосом:

— Думаю, что цели, которые на первом этапе ставили перед собой США и Израиль, уже достигнуты. И теперь им нужна пауза для того, чтобы решить для себя, что делать дальше в этой ситуации. Возможно, именно в этом сейчас и состоит их позиция.

Что касается Ирана, то существенный ущерб нанесен различным военным базам и производствам. И тут им тоже, наверное, нужна определенная пауза для того, чтобы собраться с мыслями и решить, что делать дальше.

— Насколько выдвинутые Ираном условия реалистичны и приемлемы для США и Израиля?

— Эти 10 требований напомнили мне торг на восточном базаре, когда заранее выдвигаются заведомо неприемлемые условия. Понятно, что США на такие требования, которые озвучивал Иран, в частности в плане каких-то репараций, никогда не пойдут.

Но я думаю, что это торг, и он будет каким-то образом продолжаться. Скорее всего, если серьезные переговоры и начнутся, то они начнутся в непубличной плоскости. Там достаточно успешно выступает Пакистан, во всяком случае пока, посредником. Возможно, через посредничество Пакистана и начнутся практические предметные переговоры.

Это, скорее всего, был такой пропагандистский вброс для того, чтобы показать, что Иран еще готов сопротивляться и в принципе даже считает себя победителем. Что, откровенно говоря, конечно, выглядит смешно.

— Как, на ваш взгляд, будет дальше развиваться ситуация на Ближнем Востоке?

— Скажу откровенно: как будут развиваться события, мне кажется, знает только один человек — и это президент США Дональд Трамп. Строить какие-то прогнозы в этих условиях абсолютно непродуктивно. Только он знает, как будут действовать Соединенные Штаты. Возможно, в какой-то мере о дальнейших планах осведомлен и Израиль.

Но я думаю, что пока будет действовать это перемирие, какие-то планы будут только формироваться. Возможны несколько сценариев. Поэтому говорить о развитии событий по какому-то одному сценарию — по меньшей мере малопродуктивно.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко
Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли