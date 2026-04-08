«Как будут развиваться события на Ближнем Востоке знает только один человек» 1 8.04.2026, 12:38

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США и Израиль взяли паузу после достижения первых целей.

Президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном, заявив о готовности перейти к финальной стадии переговоров. При этом Тегеран выдвинул 10 условий, от выполнения которых зависит разблокирование Ормузского пролива и дальнейшее развитие ситуации.

Что на самом деле означает это временное перемирие между США и Ираном? Об этом сайт Charter97.org поговорил с директором Центра исследований национальной стойкости в Киеве, экс-советником посольства Украины в Канаде и Кении Олегом Белоколосом:

— Думаю, что цели, которые на первом этапе ставили перед собой США и Израиль, уже достигнуты. И теперь им нужна пауза для того, чтобы решить для себя, что делать дальше в этой ситуации. Возможно, именно в этом сейчас и состоит их позиция.

Что касается Ирана, то существенный ущерб нанесен различным военным базам и производствам. И тут им тоже, наверное, нужна определенная пауза для того, чтобы собраться с мыслями и решить, что делать дальше.

— Насколько выдвинутые Ираном условия реалистичны и приемлемы для США и Израиля?

— Эти 10 требований напомнили мне торг на восточном базаре, когда заранее выдвигаются заведомо неприемлемые условия. Понятно, что США на такие требования, которые озвучивал Иран, в частности в плане каких-то репараций, никогда не пойдут.

Но я думаю, что это торг, и он будет каким-то образом продолжаться. Скорее всего, если серьезные переговоры и начнутся, то они начнутся в непубличной плоскости. Там достаточно успешно выступает Пакистан, во всяком случае пока, посредником. Возможно, через посредничество Пакистана и начнутся практические предметные переговоры.

Это, скорее всего, был такой пропагандистский вброс для того, чтобы показать, что Иран еще готов сопротивляться и в принципе даже считает себя победителем. Что, откровенно говоря, конечно, выглядит смешно.

— Как, на ваш взгляд, будет дальше развиваться ситуация на Ближнем Востоке?

— Скажу откровенно: как будут развиваться события, мне кажется, знает только один человек — и это президент США Дональд Трамп. Строить какие-то прогнозы в этих условиях абсолютно непродуктивно. Только он знает, как будут действовать Соединенные Штаты. Возможно, в какой-то мере о дальнейших планах осведомлен и Израиль.

Но я думаю, что пока будет действовать это перемирие, какие-то планы будут только формироваться. Возможны несколько сценариев. Поэтому говорить о развитии событий по какому-то одному сценарию — по меньшей мере малопродуктивно.

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