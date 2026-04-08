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«Враг должен быть уничтожен»: в Академии наук обратились к белорусам

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  • 8.04.2026, 12:46
  • 15,832
«Враг должен быть уничтожен»: в Академии наук обратились к белорусам

Ученые призвали без ограничений вылавливать три опасных вида рыб.

В Академии наук призвали белорусов беспощадно вылавливать три вида рыб, которых считают настоящими врагами местной фауны. Эти виды включены в антипод Красной книги — в «Черную книгу инвазивных видов животных Беларуси», пишет Telegraf.news.

Речь о трех агрессивных инвазивных видах рыб:

американский сомик,

ротан-головешка,

бычок-песочник.

американский сомик
ротан-головешка
бычок-песочник

Для белорусских водоемов все они — чужеродные. В крупных реках щука или окунь еще могут как-то регулировать их популяцию, поедая молодь этих рыб, но попадая в небольшие пруды или озера, где у этих видов практически нет естественных врагов, они начинают вытеснять аборигенные виды, сильно выигрывая в конкуренции за пищу и уничтожая молодь местных видов рыб.

Чтобы как-то замедлить процесс распространения этих крайне живучих и быстро размножающихся видов, в Беларуси эту рыбу разрешается ловить безо всяких ограничений по весу и количеству. Более того, заведующая лабораторией ихтиологии Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам Елена Гайдученко на днях призвала рыболовов еще активнее включиться в борьбу с «вражескими» видами.

«Враг должен быть уничтожен. Надо понимать, что эти три вида — это не просто рыбы. Это рыбы, которые вредят и приносят существенный ущерб ихтиоценозу и населению водному. Поэтому, если видите — изымайте, ловите их. Таким образом мы все вместе будем помогать природе», — обратилась к белорусским рыбакам Гайдученко.

Специалист особо проговорила, что эти три вида рыб «ни в коем случае нельзя расселять и переносить в новые места обитания», чтобы не усугубить ситуацию с инвазивными захватчиками белорусских водоемов.

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