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Судьбу Орбана решат именно эти избиратели

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  • 8.04.2026, 12:53
  • 7,284
Судьбу Орбана решат именно эти избиратели
Виктор Орбан

Сможет ли оппозиция их убедить?

В преддверии парламентских выборов в Венгрии, назначенных на 12 апреля, внимание аналитиков сосредоточено не на Будапеште, а на сельских регионах, которые могут определить исход голосования, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Действующий премьер-министр Виктор Орбан традиционно опирается на поддержку жителей небольших городов и деревень. Его кампания строится вокруг тем национального суверенитета, критики ЕС и угроз, связанных с войной в Украине. В провинции эти тезисы находят отклик, многие избиратели поддерживают консервативную повестку и жесткую риторику властей.

Главный оппонент Орбана, Петер Мадьяр, делает ставку на экономику, борьбу с коррупцией и необходимость перемен после 16 лет правления нынешнего премьера. Он активно ездит по регионам, встречается с избирателями и избегает идеологических споров, концентрируясь на повседневных проблемах.

Экономическая ситуация остается ключевой темой кампании. С 2020 года рост в стране замедлился, а уровень жизни остается одним из самых низких в ЕС. На этом фоне усиливаются претензии к коррупции и неэффективному использованию средств, включая финансируемые ЕС проекты, которые в провинции часто воспринимаются как символы расточительства.

Несмотря на растущее недовольство, позиции Орбана в сельской местности сильны. Его кампания активно использует тему внешних угроз, включая возможное втягивание страны в конфликт в Украине.

Эксперты отмечают, что исход выборов во многом будет зависеть от того, сможет ли оппозиция убедить сельских избирателей. В отличие от прежних кампаний, ориентированных на городскую аудиторию, Мадьяр делает ставку на прямой диалог с жителями регионов — и именно это может сыграть решающую роль.

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