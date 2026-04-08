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Украина отрезает Россию от Африки

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  • Игорь Луценко
  • 8.04.2026, 13:17
  • 3,932
Украина отрезает Россию от Африки
Игорь Луценко

Это новый этап войны.

Французы говорят, что у украинцев уже есть минимум две (!) военные базы в Ливии. Одна — рядом с американским командованием в Африке и британским разведывательным центром. Вторая — непосредственно на побережье Средиземного моря.

RFI говорит, что это с ливийского берега украинцы запустили свою «Магуру» по российскому газовому танкеру 4 марта и якобы там уничтожили высокопоставленного российского ГРУшника Андрея Аверьянова (что не подтверждено), а судно вывели из строя (что точно).

Сотрудничество между Украиной и Ливией вполне официальное. Украинцы обучают ливийцев управлять дронами. В обмен на предоставление им возможности вести операции против РФ.

Если это правда, то это повод радоваться и гордиться.

Откройте Гугл-карту, найдите Триполи и проведите радиус в 800 км. Именно столько заявлен радиус действия морского дрона «Магура». Этот радиус с лихвой достает до Италии. Но нельзя исключать, что средиземноморская версия «Магуры» (если таковая имеется) может достать и до Суэцкого канала.

Это означает, что Средиземное море по крайней мере частично может оказаться нашим огневым контролем. Пройти россиянам или их союзникам из его западной части в Босфорский пролив и обратно мимо наших солдат там будет проблематично.

Также знак вопроса вырастает над маршрутом экспорта нефти и ворованного зерна из контролируемых РФ черноморских портов в Индийский океан, где московское сырье ждут крупнейшие их «друзья» — Китай и Индия.

Войну на истощение, которую ведет против нас РФ, невозможно выиграть без остановки вражеского нефтегазового экспорта. Они с нынешними ценами способны зарабатывать до полумиллиарда долларов в день (!). Поэтому это финансирование войны надо прекращать всеми возможными способами во всех возможных местах.

Наше гипотетическое присутствие в Ливии — шаг к остановке РФ в Африке, откуда Москва тянет к себе средства и наемников для продолжения войны против нас. Ливию, расколотую гражданской войной, россияне пытаются превратить в свою базу для подскока в Африку. Выбить их оттуда — значит отрезать их от этого континента.

Словом, очень сильно хочется верить, что французам слили правдивую инфу.

Надеюсь, дальше мы продолжим в том же духе и будем играть против агрессора во всех для него неудобных локациях. Интересно, о каких следующих географических названиях мы услышим?

От себя добавлю, что горячо мечтаю послужить в Ливии, потому что обожаю Средиземное море, достопримечательности и все виды полезного туризма.

Игорь Луценко, Facebook

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