В Иране произошла смена власти 6 Илья Куса

8.04.2026, 13:39

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Что изменилось за 40 дней войны.

США и Иран достигли прекращения огня. Сразу обозначу, что условия перемирия нам доподлинно неизвестны. Оно продлится 2 недели

Израиль тоже будет его выполнять, и должен перестать бомбить территорию Ирана. Ожидается, что за эти 2 недели Иран и США снова начнут переговоры, уже об окончательном мире и его условиях, то есть вернутся к вопросам региональной безопасности, ракетно-ядерной программы и, теперь уже, свободы судоходства в Ормузском проливе.

Другими словами, мы имеем дело с перемирием, а не окончательным урегулированим. Впрочем, это было ожидаемо, учитывая, что ни одна из сторон не считает себя проигравшей. Следовательно, проблема Ирана так и осталась нерешенной после более чем месяца интенсивных боевых действий.

Посредники изменились. Вместо Катара и Омана, которые стали объектами ракетных ударов в этой войне, миротворцами выступали Пакистан, Турция и Египет.

У нас также имеются два противоречивых заявления по поводу перемирия.

Вашингтон устами Дональда Трампа заявил, что его страна «перевыполнила все свои военные задачи» в Иране, и что теперь будет подписан долгосрочный договор о мире на Ближнем Востоке. Также он добавил, что Иран согласился на перемирие при условии «немедленного» открытия Ормузского пролива для всех судов. Кроме этого, он заявил, что иранские «10 пунктов», полученные накануне, могут быть рабочей основой для переговоров.

Высший совет нацбезопасности Ирана опубликовал заявление, в котором утверждает, что США согласились со всеми требованиями Ирана, и что иранские «10 пунктов», накануне опубликованные в СМИ, будут основой переговоров. Также иранские СМИ массово написали о поражении США и Израиля в этой войне и сохранении Ираном контроля над Ормузским проливом. Выглядят эти 10 пунктов вот так:

1. Отмена всех основных и вторичных санкций против Ирана.

2. Сохранение за Ираном контроля над Ормузским проливом.

3. Вывод американских войск из Ближнего Востока.

4. Завершение всех боевых действий против Ирана.

5. Разморозка иранских активов за рубежом.

6. Гарантирование сделки с США резолюцией СБ ООН.

7. Сохранение за Ираном права на обогащение урана на своей территории.

8. Гарантии ненападения на Иран в будущем.

9. Прекращение израильской военной операции в Ливане.

10. Сохранение обогащенного урана на территории Ирана.

Сложно представить себе, что США согласились со всеми этими пунктами, из-за которых месяц назад и начали эту войну. Таким же образом, сложно представить, что иранцы капитулировали перед США, и согласились на их не менее максималистские требования. Судя по волне критики, которая обрушилась на Трампа со стороны «ястребов» и демократов, условия перемирия им не нравятся, а значит никаких взаимных уступок там нет, и США по факту ничего сходу не получают.

Похожая ситуация в Израиле, где Биньямин Нетаньяху заявил, что принимает перемирие с Ираном, добавил, что теперь Тегеран не является «экзистенциальной угрозой» Израилю, но при этом утверждает, что перемирие не касается территории Ливана и Хезболлы, прямо противореча тому, что написали иранцы и пакистанские посредники. В самом Израиле оппозиция раскритиковала Нетаньяху, заявив, что он не добился своих военных целей, и что условия перемирия не лучшие для Израиля.

И иранские, и американские источники, подтверждают, что 10 апреля должны возобновиться мирные переговоры. Ближе к этой дате, вероятнее всего, мы узнаем, на какой все-таки основе будут вестись переговоры, какие у кого реальные стартовые позиции, и какую конфигурацию сил в регионе оставят после себя США по итогам войны. Не исключаю, что война может спокойно возобновиться в случае очередного провала дипломатии, или же если стороны используют переговоры как отвлекающий маневр, как это уже было до этого.

Но подведу промежуточные итоги 40-дневной войны США/Израиля против Ирана

Тактическую победу одержали Израиль и Иран. Израиль сумел достичь некоторых военных целей и серьезно ослабить иранцев, что было бы невозможно без прикрытия со стороны США и их прямого участия в боевых действиях. Иранцы пережили тяжелейшую конфронтацию с превосходящим противником, продемонстрировали способность держать удар на протяжении всей войны, а также взяли под контроль Ормузский пролив с претензией стать таким себе «Египтом» Персидского залива.

Итоги для США противоречивые. С одной стороны, с военной точки зрения, США ослабили Иран, хотя и цели операции заявлялись другие. С другой стороны, репутационно, эта война станет для них очень серьезным долгосрочным ударом. К тому же, политические цели войны достигнуты не были. Миллиарды долларов потрачены на месяц бомбежек без ясных результатов. К тому же наступает дефицит различных видов вооружения, на возобновление которых понадобятся годы.

Аравийские монархии Залива проиграли. Во-первых, рухнула их традиционная концепция нацбезопасности, основанная на вере в американский зонтик безопасности. Во-вторых, они стали главной «грушей для битья» в этой истории, и их инвестклимат сильно пострадает от последствий этой войны, даже если удастся договориться о долгосрочном мире. В-третьих, если Иран сохранит контроль над Ормузом, весь их экспорт нефти и газа станет в зависимость от доброй воли Тегерана. А это — худший сценарий для геополитических интересов монархий Залива. Это будет вынуждать их вкладывать огромные деньги в строительство альтернативной логистики — в Красное море или на Средиземноморское побережье через Ирак и Сирию.

В Иране произошла смена власти. По факту, транзит состоялся в условиях войны и при прямом участии США и Израиля, создавшими условия для перехвата власти в Иране военным и политическим крылом КСИР. Исламская республика не рухнула, но теперь возглавляется коллективным, более прагматичным (без сильного религиозного крена), но в чем-то и более жестким руководством. Безотносительно судьбы Моджтабы Хаменеи, у КСИР появилась реальная возможность удержать власть, и начать перестраивать систему под себя, ослабляя духовенство и реформаторов, ориентированных на Запад.

Израиль не сумел разоружить и разгромить Хезболлу, увязнув в боях на юге Ливана. Вполне понятно их желание не включать в перемирие территорию Ливана, дабы иметь возможность ликвидировать Хезболлу, пользуясь передышкой с Ираном. Если Хезболла переживет эту войну, и в Ливане тоже установится перемирие, для нее это будет частичным повторением 2006 года, когда через партизанскую войну они сумели затянуть бои, и вынудить Израиль отступить, тем самым усилив свои политические позиции внутри Ливана.

В США война с Ираном привела к дальнейшей поляризации между демократами и республиканцами, но также нанесла серьезный удар по позициям Трампа в республиканском лагере. Сторонники войны среди неоконсерваторов сейчас будут под прицелом своих оппонентов, а это, прежде всего, Пит Хэгсет и Марко Рубио. Вице-президент Джей Ди Вэнс получит шанс усилить свои позиции в роли главного скептика войны в стиле «а я же вам говорил». Трамп потерял часть своего MAGA-электората, и вошел с ним в клинч из-за Ирана и Израиля.

Все эти результаты еще можно переписать, в зависимости от того, какими будут условия окончательного мира, если он наступит. Мы до сих пор не знаем, согласились ли стороны с какими-либо взаимными уступками.

Илья Куса, Telegram

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