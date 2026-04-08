Синоптики сказали, когда в Беларусь придет тепло 3 8.04.2026, 22:27

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Пока белорусов ждут заморозки и снег.

Синоптики озвучили предварительные среднесрочные прогнозы для Беларуси, рассчитав, когда, наконец, пригреет апрельское солнышко и дневные максимумы вернутся к более комфортным +15°С.

Ближайшие пару дней, увы, белорусам придется потерпеть переменчивую, пасмурную погоду, так что прятать теплые куртки и зонты еще рано. Из-за того, что на Беларусь с центральных районов европейской территории России идут фронтальные разделы и холодные неустойчивые воздушные массы, вплоть до выходных велика вероятность ночных заморозков, порывистых ветров, утренних туманов, а во многих районах продут дожди, кое-где - с мокрым снегом .

Прогноз Белгидромета по температуре на ближайшие три дня следующий:

9 апреля, четверг: ночью до -3..+3°С, днем до +2..+8°С;

10 апреля, пятница: ночью до -4..+2°С, днем от +3°С по востоку до +11°С по западу;

11 апреля, суббота: ночью в среднем -4..+2°С, при прояснениях до -6°С , днем +3..+10°С.

Таким образом, синоптическая картина в ближайшие дни заметно не изменится - можно ждать снежной крупы, которая накануне накрыла многие регионы Беларуси, включая столицу. По расчетам Telegram-канала «Метеовайб», в ночные и утренние часы локально не исключено формирование временного снежного покрова.

Между тем, ансамблевая модель Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) некоторое потепление Беларуси посулила в начале следующей недели.

«Более–менее теплая и комфортная погода восстанавливается с 14 апреля (вторник), когда дневные температуры превысят +15°С », - сообщили авторы тематического Telegram-канала @nadvorie.

По словам авторов «Метеовайба», вторая половина следующей недели для Беларуси может оказаться теплее нормы (она, по данным Белгидромета, для апреля составляет +7,8°С).

«Правда, в середине недели есть вероятность выхода на Беларусь циклона с юго-востока, который может принести дожди и непродолжительное понижение температурного фона. Но горизонт прогнозирования еще далек, так что будем наблюдать», - напомнили специалисты об изменчивости среднесрочных прогнозов.

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