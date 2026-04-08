Последние на Луне 2 Telegram-канал «СерпомПо»

8.04.2026, 13:56

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Теперь и такое кино не снимают.

Мир с интересом следит за полетом к Луне и обратно корабля НАСА Artemis II, рассматривает присланные фото обратной стороны Луны, обсуждает установленные рекорды. Кажется, что космонавтика вновь переживает молодость, вернулась обратно – в далёкую, дерзкую эпоху 50-60-х.

А что же у престарелых путинских лузеров, любителей гордиться космическими успехами СССР, нагло присваивая себе наследство, которое им не принадлежит, забалтывая нынешние свои космические провалы?

Здесь тоже «полёт на Луну». Оказывается, 6 апреля с «космодрома» надувания щёк стартовала «Неделя космоса», «партнёром» которой стал Сбер. Эта самая «неделя» пропагандистами «приурочена» к 65-летию полета Юрия Гагарина.

Каков же мощный ответ НАСА с его Artemis II на этой неделе?

Вице-президент банка Альберт Ефимов проведет сессию о роли нейросетей в межпланетных исследованиях. Шикарно.

Что ещё? Сбер представит и «другие решения для популяризации космоса». И вот оно – достижение! «Технологии Сбера в области машинного обучения уже применяются на орбите: в ноябре 2025 года на МКС была запущена автономная версия ГигаЧат, ставшая первым в мире ИИ-помощником для ежедневной работы экипажа станции».

В путинские «разгульные нулевые» на экраны вышел фильм Алексея Федорченко «Первые на Луне» (2005). Снятый в жанре псевдодокументалистики он повествовал о том, что первыми на Луне были не США, а СССР. Мысль эта грела души тех, кто ностальгировал по СССР и «вставал с колен», довстававшись до 24-го февраля и его чудовищных последствий.

Прошло два десятилетия. Теперь и такое кино не снимают. А ведь могли бы! Скажем, заказали бы Андреасяну-Михалкову картину, где по сценарию летит Artemis II, делает фото обратной стороны Луны, а там стоит устроивший «флаговтык» экипаж российского корабля с космонавтами Рогозиным и Медведевым. Причём, Медведев, видя пролетающий над головой корабль НАСА, дико хохочет, показывает ему средний палец и делает другие неприличные жесты, скованные, впрочем, возможностями скафандра. Меланхоличный «робот Фёдор», прислонившись к обломку астероида, с удивлением смотрит на распорядителя часовых поясов, комично подпрыгивающего в условиях лунного притяжения.

P.S. Тем временем из РАН РФ сообщают, что запуски космических аппаратов «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30» перенесены на 2032-2036 годы.

В 2023 г. тогдашний глава Роскосмоса Юрий Борисов обещал запустить аппарат «Луна-26» в 2027 году, «Луна-27» — в 2028 году, а «Луна-28» — к 2030 году. Теперь запуск «Луны-26» состоится в 2028 году, а «Луны-27/1 и 27/2» — в 2029 и 2030 гг.

Первыми на Луне останемся только в российском кино.

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