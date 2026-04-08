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Лед в Антарктиде внезапно начал исчезать

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  • 8.04.2026, 14:02
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Лед в Антарктиде внезапно начал исчезать

Ученые раскрыли причину загадочного явления.

Исследователи расследовали резкое сокращение площади антарктического морского льда — им удалось выявить закономерности, которые активировали этот процесс.

Морской лед в Антарктиде жизненно важен для экосистемы и физической среды региона, но также и всего Южного океана. Отражая солнечный свет и ограничивая теплообмен между океаном и атмосферой, он помогает регулировать погоду и климат, пишет «Фокус».

По словам исследователей, в отличие от Арктики, где площадь морского льда неуклонно сокращается с момента начала спутникового наблюдения, в Антарктиде наблюдается иная картина. Данные указывают, что антарктический морской лед постепенно расширялся в течение нескольких десятилетий, а затем резко сократился в конце 2015 года. С тех пор ученые наблюдают значительные колебания площадь антарктического морского льда из года в год.

Понимание факторов, контролирующих размер и распространение антарктического льда, имеет важное значение для улучшения климатических прогнозов и моделей. Теперь, в новом исследовании команда из Гетеборгского университета сосредоточилась на изучении причин резкого сдвига, зафиксированного в 2015 году.

По словам первого автора исследования Тео Спира, под морским льдом в Антарктиде существовал слой холодной воды, который препятствовал подъему более теплой глубинной воды и таянию льда снизу. Однако зимой 2015 года штормы в Южном океане были необычайно сильными, что снизило эффект защитного слоя холодной воды и привело к устойчивой потере морского льда вокруг ледяного континента.

Известно, что океанические слои образуются, когда вода с разной температурой или уровнем соли плохо смешивается — этот процесс известен как стратификация. Холодный слой зимней воды подо льдом становится более пресным по мере образования и таяния морского льда, укрепляя эту слоистость по сравнению с более теплой и соленой водой ниже.

Авторы исследования пришли к выводу, что эта слоистая структура на самом деле способствовала долгосрочному росту морского льда в Антарктиде в 2015 году. Однако со временем потепление глубинной воды привело к истончению слоя зимней воды, снизив его способность защищать лед от тепла снизу.

По словам Тео Спира, в своем исследовании они с коллегами использовали 20-летние наблюдения, которые показали, что зимний слой воды истончился на больших участках Южного океана, что позволило глубоководным теплым водам приблизиться к поверхности. Штормы 2015 года взбаламутили море, и более теплая вода смешалась с холодным слоем — в результате защита исчезла, а лед рухнул с рекордной скоростью.

Отметим, что изучение Южного океана затруднено из-за его удаленности. Для сбора данных исследователи использовали автономных морских роботов, которые регистрировали температуры и соленость. Ученые также оснастили морских слонов датчиками, которые сопровождали их во время погружений на глубину в сотни метров. Данные полученные с устройств, размещенных на животных, предоставляют исследователям информацию о стратификации воды в этом регионе.

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