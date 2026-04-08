Россиянка прилетела в Минск и заявила о «недостатке шика»73
- 8.04.2026, 14:17
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Ответ белорусов не заставил себя ждать.
Прилетела в Минск. Кажется, городу не хватало немного столичного шика, поэтому решила украсить собой Белоруссию, — написала acquaezucchero92. — Ну что, белорусы, готовы к такому уровню эстетики на ваших улицах? Или я слишком для этого города?»
В ответ белорусы предложили гостье из России отведать бобруйского зефира Nano Fit без сахара. Для тех, кто не в курсе, этот зефир, по отзывам пользователей Тредса, вызывает диарею, пишет «Салідарнасць».
Вся эта история напоминает украинский анекдот:
— Навіщо ти п’єш цю брудну воду з озера, сюди лайно з усього села збирається!
— Можно по-русски, я вас не понимаю?
— Я говорю: двумя руками черпай!