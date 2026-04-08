Академия наук заявила о сильнейшем за три года падении российской экономики 4 8.04.2026, 14:26

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Проблемы признают даже близкие к Кремлю эксперты.

Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП) оценил снижение физического объема ВВП в первом квартале на 1,5% к январю-марту прошлого года. Если его оценка верна, это первое квартальное падение экономики с начала 2023 г., когда в I квартале ВВП был на 1,9% ниже, чем годом ранее, пишет The Moscow Times.

В январе ВВП, по данным Минэкономразвития, снизился на 2,1%, в феврале на 1,5%, а за две месяца на 1,8%. ИНП оценивает падение ВВП в феврале еще больше, в 1,7%. В результате в первые два месяца ВВП был таким же, как два года назад, в январе 2024 г.

ИНП готовился ухудшить годовой прогноз с появлением данных за первые два месяца, но они оказались настолько слабыми, что теперь он ожидает дальнейшего сокращения ВВП: на 0,7% во втором квартале и на 0,6% по итогам года.

Данные Росстата за январь-февраль свидетельствуют о нарастании негативных тенденций в экономике, констатирует ИНП. 15%-ный спад в строительстве в годовом выражении, минимальный рост оборота розничной торговли (0,3% в феврале после 0,7% в январе) и снижение оптовой (на 11% в январе и на 4,4% в феврале), минимальный для февраля грузооборот транспорта с ковидного 2020 г., перечисляет ИНП. Выпуск в обрабатывающей промышленности за два месяца сократился на 2,9% в годовом выражении, спад отмечен в 20 из 24 видов производств. Судя по мониторингу предприятий ЦБ, в феврале деловая активность в российской экономике снизилась – впервые с сентября 2022 г.

ИНП прогнозирует спад промышленного производства в первом квартале на 0,8% к прошлому году, во втором на 0,3%, а по итогам года выпуск, по его оценке, прибавит всего 0,3%.

Предпринимательская уверенность в «рознице» находится на самом низком уровне как минимум за последние 10 лет, констатировал Центр конъюнктурных исследований ВШЭ. Торможение розничной торговли свидетельствует о снижении экономической активности, считает ИНП. Продажи остались на пониженном январском уровне, отражая охлаждение экономики, отмечали аналитики Райффайзенбанка.

Значительное замедление общепита в феврале (6,8% в годовом выражении после 15,1% в январе) может свидетельствовать о cохранении сберегательной модели поведения потребителей, полагает ИНП. В последнее время наблюдается склонность определенной части россиян, преимущественно с высокими и средними доходами, переходить от потребительской модели поведения к сберегательной, откладывая покупку дорогих товаров длительного пользования, обращал обращает внимание Центр конъюнктурных исследований ВШЭ. Потребительская уверенность людей медленно, но верно снижается, показал его анализ данных Росстата.

Улучшению прогноза ВВП по итогам года могут способствовать дополнительные доходы от экспорта начиная с апреля и возможное оживление инвестиционной активности при снижении ключевой ставки, рассуждает ИНП. Его прогноз пока не учитывает последствия событий на Ближнем Востоке. Впрочем, они мало помогут российской экономике, отмечал близкий к властям аналитический центр ЦМАКП. Он пересмотрел свой прогноз на этот и два следующих года, исходя из того, что активная фаза конфликта продлится до октября, а средняя экспортная цена российской нефти Urals в этом году составит $81,6 за баррель. Эффект оказался скромным: ЦМАКП повысил прогноз роста ВВП в этом году с 0,5-0,8% до 0,9-1,3%.

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 24 апреля, на нем регулятор обновит прогноз. Февральский прогноз Центробанка предусматривал рост ВВП в I квартале на 1,6% в годовом выражении, в IV квартале на 1-2%, а по итогам года на 0,5–1,5%.

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