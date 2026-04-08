«Даже с картошкой опозориться умудряются»21
- 8.04.2026, 16:54
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Минский гипермаркет удивил покупателей.
Один из посетителей столичного магазина «Green» под ником ivan.s.karp опубликовал фото картофеля, который обнаружил на прилавках — единственного, который удалось найти. Согласно ценнику, он должен был быть «мытым» и «фасованным», но в ящике лежали позеленевшие грязные клубни.
«Магазины сети «Green» позорят Беларусь, — написал он. — Я бы вообще это диверсией назвал. И мытый, и фасованный, ага. В кожуру фасованный, наверное, а вымыт утренней росой. Прикол в том, что другой картошки в магазине нет. А это, на секундочку, типа «элитный» район возле Национальной библиотеки.
Даже на картошке позориться умудряются».
Комментаторы поддержали автора поста. Сайт Charter97.org приводит типичные ответы:
— Там почти вся картошка зелёная, значит неправильно хранилась. Употреблять такую в пищу даже опасно. Можно скинуть фото в санстанцию, в магазине за это сильно получат.
— Раньше был неплохой магазин, но сегодня как показывает практика его лучше обходить стороной. На днях там был и сегодня два товара повезу на возврат.
— Только из «Green» в «Скале», такие же эмоции. Овощной отдел — прямо обнять и плакать.
— Даже картошку злость берет — вся позеленела.