Новый канал СТВ снова удалили с YouTube 15 8.04.2026, 14:33

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Попытка заменить заблокированный канал провалилась.

Ютуб заблокировал новый канал Столичного телевидения — CTVPLUS. В сообщении СТВ говорится, что новый канал якобы удален с Ютуба из-за санкций. При этом отмечается, что ни Столичное телевидение, ни его руководство не находятся под санкциями.

«После удаления 3 апреля YouTube-канала CTVBY из-за санкций новый канал начал набирать просмотры и аудиторию», — сетует пресс-служба и называет это «очередным примером западной политики в отношении свободы слова».

Напомним, 3 апреля с YouTube удалили каналы БелТА, СТВ и ОНТ. Причины блокировки точно неизвестны.

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