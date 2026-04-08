Школьников в Беларуси отправят на обязательные полевые сборы 19 8.04.2026, 14:47

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Режим Лукашенко готовится к войне, втягивая детей.

С 25 мая ежегодно с юношами десятых классов будут проводиться учебно-полевые сборы. Их продолжительность будет составлять 10 дней (60 часов), сообщает пресс-служба Минобразования.

Отмечается, что сборы проводятся с целью совершенствования предметных компетенций и отработки практических навыков по учебному предмету «Допризывная и медицинская подготовка».

Проведение учебно-полевых сборов будет вестись в условиях, приближенных к условиям воинской части, в формате круглосуточного нахождения учащихся.

Однако отмечает Минобразования, при невозможности организовать проведение учебно-полевых сборов в формате круглосуточного нахождения учащихся, они проводятся в те же сроки на базе школ и гимназий.

Для максимального эффекта с целью профориентации на получение военных специальностей и формирования морально-психологической готовности к военной службе предусмотрено взаимодействие с воинскими частями (военными кафедрами, факультетами, военными учебными заведениями) по вопросам выделения личного состава, необходимого военного имущества, учебного оборудования и средств обучения — как при круглосуточном формате, так и при проведении на базе школы (гимназии).

Перевод учеников в XI класс осуществляется по результатам этих сборов, а освобождение от учебно-полевых сборов возможно только по медицинским показаниям.

Для девушек предусмотрено проведение практических занятий по медицинской подготовке (также в объеме 60 часов) на базе учреждений здравоохранения, региональных подразделений Белорусского общества Красного Креста или региональных подразделений МЧС. При отсутствии такой возможности занятия могут проводиться непосредственно в учреждениях общего среднего образования. Для эффективного обучения рекомендуется привлекать медицинских работников и использовать симуляционные методы.

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