МИД Украины ответил Вэнсу 22 8.04.2026, 14:51

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Вице-президент США обвинил Киев во вмешательстве в выборы в Венгрии.

Высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса о вмешательстве Украины в выборы в Венгрии и США обусловлены предвыборной риторикой. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге, передает корреспондент unian.net.

«Я призываю всех полностью прослушать эту пресс-конференцию, где это прозвучало. И вам станет очевидно, что присутствующие там журналисты, не буду давать оценку их окраске, но они много раз подряд пытались спровоцировать вице-президента США на различные резкие заявления», — сказал он.

Спикер МИД Украины отметил, что практически на все такие попытки вице-президент США отвечал нейтрально.

«А что касается той фразы, которая прозвучала, то мы понимаем, что это произошло в рамках избирательной кампании. Мы не придаем какому-то слишком эмоциональному резкому оттенку тому, что прозвучало. Поэтому мы не преувеличиваем значение этого заявления», — добавил Тихий.

Напомним, что ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что обвинил европейских бюрократов в одном из худших внешних вмешательств в выборы в Венгрии. Также, по его словам, американским властям известно о том, что «в украинских разведывательных службах есть элементы», которые якобы пытаются повлиять на выборы в США и Венгрии.

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